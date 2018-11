Rueda el balón en Liga “Comunicar en Grande”

Con la participación récord de 19 escuadras, ayer comenzó a rodar el balón en la IV edición de la Liga de Fútbol de Comunicadores “Comunicar en Grande”, donde los Australes parten con renovadas ilusiones para pelear con los restantes equipos representantes de diversos medios de comunicación, en la cancha “Aztequita” de Fracciorama 2000.

En sencilla ceremonia comenzó la competencia ayer, cuando Juan Ventura Balán Avilés, en representación de Walter Olivera Valladares, jefe de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado, fue el encargado de realizar la declaratoria inaugural del certamen.

Los equipos participantes en la cuarta edición son: Australes, Tribuna, Real Victoria, Chavo Rucos, Fuerza Guerrera, Novedades, Telesur, Kiss FM, UCS, TRC, Tribunal Superior, La Neta, Expreso, Mapaches, Mayavision, Niupis, Lep pro, Espartanos y la Voz del Mayab.

Esta cifra supera ampliamente la de ediciones anteriores y demuestra el crecimiento y aceptación que ha tenido la Liga en poco tiempo entre los colegas de los medos de comunicación.

En las primeras dos ediciones reinó la actuación de los equipos deMayavisión y luego llegó el dominio de Kiss FM en la más reciente, representativos que pueden presumir en su palmarés las estrellas de campeones de la Liga de Comunicadores.

La Liga de Futbol “Comunicar en Grande” es un espacio creado para la sana convivencia de los representantes de medios de comunicación, que demuestran sus habilidades domingo a domingo, y que se ha convertido en ritual dominical.La cuarta temporada de balompié arrancó con los encuentros Kiss FM vs. Telesur, Mapaches vs. Niupi y Mayavisión vs. Los Australes.