Sanciones a los choferes que violen reglamento de tránsito

Las multas serán de alrededor de 20 salarios mínimos, señaló Raúl Meraz Rodríguez, coordinador del TUM

Los operadores del transporte público en Carmen que violen los derechos de los usuarios serán sancionados por las autoridades policiacas con multas arriba de los 20 salarios mínimos, además, quien vuelve a reincidir se le aumenta la sanción para evitar cometer otra situación similar, se busca atender las necesidades de los ciudadanos, pero sobre todo dar un mejor servicio de cordialidad, respeto y seguridad.

Lo anterior fue informado por Raúl Meraz Rodríguez, coordinador del TUM en la Isla, el cual comentó que en estas fechas, son pocas las quejas de usuarios, los cuales denuncian que los operadores no esperan a que bajen de la unidad, no les dan su cambio, o no les dan parada en el lugar indicado, entre otros.

Al recibir la denuncia por parte de personas afectadas, en forma inmediata se le comunica al director de la Policía Municipal, quien debe detener la unidad y solicitar al operador sus documentos y de esa forma aplicar sanciones administrativas.