Grave lío en Morena; acusaciones mutuas

La dirigente estatal de Morena pidió castigos a quienes alentaron los actos de violencia el pasado domingo en las asambleas de Campeche y Carmen, y acusó directamente a Carlos Ucán Yam, Froylán Vera Pech, Gladys Zavala Salazar, Carmen Molina, Blanca Uc y Mildred Can y Ramón Ochoa Peña

Carlos Ucán Yam, Froylán Vera Pech, Gladys Zavala Salazar, Carmen Molina, Blanca Uc y Mildred Can, en Campeche, así como personas ligadas al ex priista Ramón Ochoa Peña en Carmen, son los responsables de la violencia en las asambleas distritales de Campeche y Carmen, respectivamente, del pasado sábado, denunció la dirigente de Morena, Patricia León López.

En rueda de prensa reconoció la deficiente organización en los dos eventos, donde además de falta de personal, solo había una computadora para el registro de por lo menos cinco mil personas; puntualizó que las asambleas avanzaban hasta que estas personas provocaron disturbios.

Mencionó que tras la suspensión de ambos eventos, envió un informe detallado de lo ocurrido a fin de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de la dirigencia nacional, inicie una investigación y proceda con las sanciones.

-Haremos todo lo posible para que quienes no deban estar en Morena, ya no estén, que dejen de seguir confundiendo a la ciudadanía; no se vale que se utilice el nombre del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que enarbolen esa bandera y digan que nosotros somos seguidores fieles de Layda Sansores Sanromán.

Sobre Carlos Ucán Yam, suspendido de sus derechos partidistas por hacer pública su admiración por el narcotraficante “Chapo” Guzmán, la dirigente de Morena dijo que este acudió a la asamblea de Campeche, “solo para provocar”, insistió en que este se burla de las autoridades nacionales y locales de Morena, al no acatar la sanción que le fue impuesta.

León López remarcó que en los dos casos, los responsables de “reventar” la asamblea actuaron por desesperación y temor al darse cuenta que se quedarían sin espacios en el Consejo Estatal.

-Se veían perdidos, ven que hay mucha participación de los compañeros que llegan a votar ese día a la asamblea, empiezan a sacar sus números, se dan cuenta que no les alcanzará para que participen alguno de ellos y simple y sencillamente deciden desestabilizar la asamblea -reiteró.

Finalmente, comentó que la dirigencia nacional determinará si se repone la asamblea o bien se designará a un delegado nacional para coordinar los trabajos de Morena en la entidad.