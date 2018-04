Se agrava crisis de renuncias panistas

Valladares Valle y Fernández Montúfar, los culpables; los acusan de secuestrar al PAN y apoderarse de las candidaturas para beneficiar a sus incondicionales

La crisis en Acción Nacional no sólo no mejora y por el contrario, se agrava. La puerta de salida no ha podido ser cerrada por la débil diligencia de Paulo Hau, quien atendiendo las instrucciones de sus patronas Yolanda Valladares y Nelly Márquez, no mueve un dedo, firma un oficio o dialoga con nadie, si antes no es aprobado por este par.

El más reciente fue Juan Carlos del Río González, ex candidato a la gubernatura, que con el porcentaje de votos obtenido en aquella ocasión, reafirmó a Acción Nacional como segunda fuerza política en el Estado.

Ahora, molesto por las decisiones tomadas por la diligencia estatal y la cerrazón en que se asumieron Valladares y su clan, confirmó lo anunciado semanas atrás, de renunciar al partido “aunque no a sus principios y valores”, puso en la carta enviada al Comité Directivo Municipal.

Y es que a principios de año, la diputada Sandra Sánchez, quien llegara a la Diputación local con las siglas panistas, anunció que dejaba la bancada blanquiazul, acusando poco entendimiento con la coordinación.

Semanas después siguió sus pasos el regidor del Cabildo del Ayuntamiento de Campeche, Alexandro Brown Gantús, quien también acusó a Valladares Valle y al candidato a la Alcaldía, Eliseo Fernández Montúfar, de haber secuestrado al partido y apoderarse de las candidaturas.

Hace unos días, el ex diputado local Francisco Portela Chaparro, agravó aún la crisis interna que vive el blanquiazul, producto de las decisiones unilaterales de Valladares Valle, quien pagó parte de sus pecados en su inicio de campaña en Ciudad del Carmen, donde fue acompañada por apenas de una docena de simpatizantes.

La renuncia ahora de Del Río González terminó por encender las luces de alerta en el PAN, donde poco a poco, la camarilla que se ha adueñado de la diligencia estatal, se va quedando sola.

Incluso, en su momento, el Partido de la Revolución Democrática acusó a la candidata al Senado y al candidato a la Presidencia Municipal de Campeche, de ser los culpables que la coalición nacional, no pudiera darse en lo local, acusando arrogancia de Valladares y Eliseo Fernández, y bajo estas circunstancias, el tiempo va dando la razón a los detractores pianistas.