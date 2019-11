Se apuntan Chanona y Freddy Mtz. para el PRI

Ni el dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Freddy Martínez Quijano ni el ex secretario de Desarrollo Social y Humano (Sedesyh), Jorge Chanona Echeverría, se descartan para participar en el proceso de renovación del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En entrevista por separado, Martínez Quijano, a pregunta expresa, agradeció a quienes creen debe participar en dicho proceso, y señaló que después de 20 años como militante, “sería un mentiroso y un hipócrita decir que no, ahora que el partido se abre, cualquier persona, incluso militante o periodista que sea militante de muchos años, por supuesto que tiene la oportunidad”.

En su caso, dijo, el tema no ocupa todo su tiempo, y sigue trabajando con el sector popular y reveló que el martes acudirá a una reunión nacional de la CNOP para elegir al relevo tras la renuncia de Arturo Zamora.

Por su parte, Chanona Echeverría manifestó que para cualquier priista sería un honor estar al frente de su partido, y enfatizó que “no es quien quiera, sino quien deba estar al frente”.

Puntualizó que quien encabece al PRI deberá responder a los ciudadanos y no adelantarse a los tiempos establecidos en los procesos electorales.

Enfatizó que será la militancia por medio de consulta a la base la que decida a quien quiere como dirigente estatal del tricolor, “a quien sea mejor para el futuro del partido”.

Asimismo, sostuvo que pese a algunos señalamientos, el PRI no está muerto, “por el contrario está más vivo que nunca y es la militancia la que lo ayudará a salir adelante; quienes pasan a la historia son los malos políticos, no el partido”, expuso.

Finalmente, y al ser cuestionado en torno a algunos actores políticos que ya se autoproclamaron candidatos para la gubernatura, expresó que “lo primero es darle resultados a la gente” y que no por mucho madrugar amanece más temprano.

0 Share