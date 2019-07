No habrá puente en la Colosio, confirma CMAG

Se responde al justo reclamo de comerciantes, “aunque es una obra necesaria para la ciudad por la gran afluencia vehicular que se registra…”

El gobernador Carlos Miguel Aysa González confirmó ayer por la mañana, que su administración no construirá el puente vehicular avenida Central-Patricio Trueba de Regil, en respuesta al justo reclamo de los comerciantes de la zona.

-Aunque es una obra necesaria para la ciudad por la gran afluencia vehicular que se registra, he tomado la decisión que no se realice -afirmó el mandatario estatal.

En breve entrevista, Aysa González señaló que los recursos que se iban a asignar al proyecto serán redirigidos a la construcción de obras que son fundamentales para el desarrollo de los municipios.

Precisó que la decisión responde a las legítimas demandas que han expresado los comerciantes que aún resienten las afectaciones por la construcción del megadrenaje.

-No podemos ser insensibles ni hacer oídos sordos a la preocupación de los ciudadanos y de los empresarios, como autoridad tenemos que estar atentos a sus demandas y velar por los intereses de la gente; así que luego de platicar y evaluar las condiciones, he determinado que el proyecto no se lleve a cabo -puntualizó.

Finalmente, consideró que el paso elevado es una obra importante para mejorar la movilidad en la ciudad, por lo que en años próximos podría ser retomado.