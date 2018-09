Se desbordan aguas negras en mercado Morelos

Comerciantes y vecinos denuncian que desde hace varias semanas están rebosando las fosas sépticas, generando olores fétidos; autoridades municipales hacen caso omiso a la queja

Desde hace más de dos semanas comerciantes del mercado público Morelos y vecinos cercanos han denunciado el desbordamiento de las aguas negras de dicho establecimiento que provoca un ambiente insalubre y fétidos olores que afecta tanto a locatarios como ciudadanos.

Pese a la queja presentada de manera formal ante la Comuna carmelita para que se atienda el problema de las aguas negras, la respuesta ha sido nula, las aguas negras se desbordan y se estancan en la vía pública, lo que provoca la inconformidad de los locatarios del mercado, quienes venden algún alimento y este ya no es consumido por los ciudadanos bajo al argumento del ambiente insalubre que se reciente en la zona.

Ricardo Claro Manzanilla, vecino del lugar dijo entender la molestia no solo de ellos como colindantes si no de igual manera de los propios locatarios, quienes aseguró, han solicitado la limpieza de la fosa séptica, pero a más tardar tres días se vuelve a rebosar, la justificación de la autoridad es que no cuentan con los recursos económicos y los responsables son las autoridades de las anteriores administraciones, que planificaron una mala obra.

Un comerciante se sumó, asegurando que es casi imposible poder trabajar, los olores fétidos se intensifican por la tarde cuando el sol evapora los residuos sépticos y el ambiente se torna totalmente insalubre, lo que genera infecciones estomacales.

Señaló que el registro donde se desbordan las aguas pestilentes que escurren por toda la calle recién pavimentada no sólo afectan a los locatarios del mercado público, también a los comerciantes de los alrededores de la calle 58 de la colonia Morelos, pues con los olores fétidos los ciudadanos no gustan de consumir sus productos.