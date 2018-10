Se desnivela el puente de Pocboc, Hecelchakán

Con el paso de los días se corre el riesgo de que la estructura se pueda venir abajo y acabar en pérdidas humanas. Actualmente el hundimiento que presenta esta estructura es de casi ya 10 centímetros

POCBOC, Hecelchakán.- La preocupación aumenta entre la ciudadanía del poblado de Pocboc, pues desde hace varios días atrás se ha notado que el puente de la carretera federal se ha comenzado a hundir en una de sus partes, lo cual llena de temor a los que a diario circulan por estos rumbos pues con el paso de los días se corre el riesgo de que la estructura se pueda venir abajo y acabar en pérdidas humanas.

Al parecer esta problemática se está presentando por el enorme peso que tiene que cargar la estructura todos los días, y al parecer los materiales con los que fue construido no parecen ser de muy buena calidad. pues ya han comenzado a ceder. Sobre la carretera se puede observar varios metros de esta carretera que ha comenzado a desnivelarse y descender unos cuantos centímetros, lo cual preocupa mucho a la ciudadanía pues no tardará mucho y la estructura podría derrumbarse si no se hace nada.

Es por eso que se ha reportado a las autoridades correspondientes que pongan manos en el asunto para poder resolver de la manera más pronta posible esta problemática, pues a diario circulan vehículos pesados por esta carretera y su enorme peso hará que la estructura siga desnivelándose y aumentando el riesgo de un derrumbe. Actualmente el hundimiento que presenta esta estructura es de casi ya 10 centímetros y cada que pasan los camiones de grandes dimensiones se puede escuchar como retumba la estructura.

Los ciudadanos cercanos a este puente esperan tener una pronta respuesta por parte de las autoridades estatales, pues ya es urgente una reparación de esta estructura y no se puede esperar más tiempo, pues con el paso de los días este puente sigue aumentando su hundimiento y sin duda podría caerse en cualquier momento poniendo en riesgo la vida de muchas personas inocentes y se podría tener consecuencias catastróficas si no se atiende de inmediato.