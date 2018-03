Rompe Morena la coalición con PES y del Trabajo

Antonio Gómez y Gilberto Romero dicen que esperan se entregue la documentación al IEEC para que registren a sus candidatos

El dirigente del Partido del Trabajo, Antonio Gómez Saucedo, la comisionada nacional del PT, Ana María López Hernández y el delegado nacional, Gilberto Romero Lavalle, culparon a Manuel Zavala Salazar, a Aníbal Ostoa Ortega y el ego y ambición de ambos morenistas por la disolución de la coalición “Juntos Haremos Historia” en Campeche.

“El día de ayer se firmó a nivel nacional un documento de disolución total de la coalición en el Estado, planteamos que se mantuviera la coalición con el PES y Morena no aceptó, por lo que es urgente que quienes hoy tienen en su mano el documento, que son los de Morena. Lo presenten ante el IEEC y nosotros podamos registrar nuestros candidatos sin mayores problemas ante el órgano electoral local”, abundó el dirigente petista en el Estado.

Señaló que hay varios escenarios y esperan que se conduzcan con civilidad política porque se mantendría la coalición con las condiciones de Morena, de esta manera apelaron a que Morena, sus dirigentes estatales y nacionales, no esperen al cuarto para las 12 buscando lesionar la participación del PT y PES en las contienda electoral, mismas en las que mantendrán su apoyo a Andrés Manuel López Obrador y de todos los candidatos federales.

Hasta el momento, afirmó que el convenio parcial contemplado por parte de ambos partidos es para 10 municipios, 21 distritos electorales y 24 juntas municipales, por lo que anticipando a los que ya se veía venir, sin protocolo presentó su plataforma individual para presentar candidatos, así asegurando que de estos si había disposición, dijo que la responsabilidad es de quienes en su momento presentará el documento de disolución.

“Vamos solos y hay voluntad política de mantener buena relación con el PES, buscaremos el mejor esquema y proyecto, porque Morena se enfocó tratando de lesionar la posibilidad de que el PT y PES fueran juntos. Si no lo presenta, se verá el dolo de no querer que participemos en igualdad de circunstancias, pese a esto, Irasema Buenfil y Carlos Martínez, tendrán el apoyo de los petistas y pesistas”, añadió.

Por otro lado y respecto a la situación de las fórmulas para el senado, reveló que será el Tribunal quien definirá si será José “Pepe” Cardozo o Aníbal Ostoa Ortega, pues el siglado le pertenece a Encuentro Social y el morenista ya aparece bien posicionado en la lista de plurinominales a nivel nacional de su partido, por lo que lo más ético es que le deje la competencia al candidato que tendrá el respaldo de la militancia de encuentro social.

Por su parte la comisionada en Campeche del Partido del Trabajo (PT), Ana María López Hernández, dijo que Zavala Salazar sólo buscaba un pretexto para disolver la coalición, por lo que la justificante del pacto de civilidad solo fue un pretexto, ”desde el principio Morena dijo que no iba la coalición, se dio la coalición pero a pesar de eso buscaron 20 mil excusas, Morena ha desvirtuado el trabajo del PT en redes sociales diciendo que hay entreguismo y no es cierto”, afirmó.

Dijo que si Manuel Zavala llega a ser alcalde, no le caerá el dinero del cielo, por lo que tendrá que trabajar coordinadamente con el Gobierno del Estado para cumplir las acciones que se tienen que realizar como edil, sobre todo en la capital donde es necesario trabajar arduamente debido a lo maltrecho que se encuentra el municipio a causa de un alcalde como Edgar Hernández que ha sido incapaz de cumplir sus promesas ante los ciudadanos cuando hizo campaña.

“Nosotros no traemos ningún problema personal con ningún partido o político, el problema es ideológico y esto no nos hace partícipes de un gobierno que no le haya dado respuesta a la gente, hay un gran respeto entre el PES Y PT, por lo que ahora cada uno tiene que fortalecer a su partido pero caminando juntos para lograr un buen resultado en el proceso electoral”, dijo y añadió que el golpe bajo los han visto venir desde siempre y están preparados para ir con candidatos solos.

Gilberto Romero Lavalle señaló que no debe haber enfrentamiento físico o de palabras, solo ideológicos y esos se resuelven en una elección, “Manuel Zavala, es un escandaloso, le gusta buscar la cámara con declaraciones exorbitantes e infundadas”, finalizó.