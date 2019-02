Se emprenderá acciones penales por sobreprecio de obras: AMLO

El presidente López Obrador destacó que en todos que se van a presentar denuncias en todos los casos para no ser cómplices, “porque si no lo mencionamos sería una omisión”

El gobierno mexicano emprenderá acciones penales en contra de los responsables del sobreprecio de obras como los trenes para las zonas metropolitanas de la Ciudad de México y de Guadalajara, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

El presidente de la República adelantó en su rueda de prensa matutina que los trenes estarán concluidos en el transcurso de su administración conforme lo permita el presupuesto federal.

“En todos estos casos vamos a presentar denuncias para no ser nosotros cómplices, porque si no lo mencionamos sería una omisión si no actuamos y la instancia correspondiente va a decidir”, externó López Obrador.

Explicó que la Línea 3 del Tren Eléctrico de Guadalajara tendrá una inversión aún de cuatro mil 500 millones de pesos para su conclusión. Esa obra fue iniciada en 2014 y tuvo retrasos, incluso antes de retirarse de la presidencia, Enrique Peña Nieto hizo una inauguración simbólica pese a que no estaba funcional.

“Estuvieron a punto de inaugurarlo. Se autorizaron para este año mil millones de pesos, pero cuando pido el reporte de cuánto se requiere para terminarlo, me están planteando los técnicos que necesitamos un presupuesto adicional a los mil millones de pesos, de tres mil 500 millones de pesos para terminarlo el fin de año”, dijo el titular del Ejecutivo.

En tanto que el tren interurbano de Toluca a la Ciudad de México ha tenido un sobreprecio que no debe ser pasado por alto, reiteró López Obrador. “Es el Tren Toluca a la Ciudad de México que se estimó en 20 mil millones de pesos de manera original, fue creciendo la cantidad. Y ahora para concluirlo se necesitan alrededor de 15 mil millones adicionales más lo ya invertido. En total costaría 65 mil millones de pesos”, planteó el presidente.

Insistió en que los dos trenes serán concluidos toda vez que ya tienen un importante grado de avance que hace inviable dar marcha atrás. “A lo mejor terminamos el de Guadalajara para resolver ese asunto y nos queda el de Toluca a la Ciudad de México para terminarlo en dos, tres años en la medida de que se reprograme el presupuesto. Pero eso es lo que se recibió. Una situación de mucho tiradero de obra”, lamentó López Obrador.

Expuso que la misma situación se vive en presas, hospitales, gasoductos, universidades, plantas de fertilizantes, entre otras.