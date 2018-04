Que se haga el antidoping, pide Víctor Améndola a Eliseo Fernández Su

Su comportamiento y mirada extraviada lo delatan

¡Se los dije! Eliseo Fernández Montufar es un tipo soberbio, engreído y prepotente, que no aguanta los cuestionamientos de la prensa ni las críticas, expresó el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Améndola Avilés, tras pedir al diputado y candidato del PAN a la alcaldía de Campeche se haga una prueba antidoping, porque lo delata su comportamiento y mirada extraviada.

“Me parece que en el video hay algunos aspectos raros de la personalidad y comportamiento del diputado Fernández”, expresó.

Agregó que sería muy sano que todos los candidatos presenten sus exámenes antidoping, e incluso, los dirigentes estatales, y que él no tendría ningún problema en hacerlo públicamente, en cualquier momento.

Manifestó que el actuar del diputado Eliseo Fernández no corresponde a un comportamiento normal o coherente. “Me parece que los campechanos estamos obligados a que quienes aspiren a representarnos presenten sus análisis de usos de drogas en laboratorios certificados”, acotó.

En cuanto a las amenazas y acusaciones en contra de los representantes de los medios de comunicación, sostuvo que cuando se encontraban en las negociaciones previas de la fallida coalición, muchos criticaron y cuestionaron los adjetivos que hizo en contra de Eliseo Fernández.

“Y ahora, lamentablemente, celebro que desafortunadamente el tiempo me haya dado la razón. Es un prepotente y es un tipo que no sabe guardar las formas ante sus semejantes. Esos actos de soberbia pintan lo que Eliseo es, un tipo engreído, prepotente y que no sabe dirigirse hacia quienes lo cuestionan”, puntualizó.

Señaló que quien se dedica al ámbito público está obligado a respetar las críticas y cuestionamientos, vengan de donde vengan, sobre todo, porque reciben al igual que los partidos políticos recursos públicos, y los medios de comunicación son un vínculo entre actores políticos y sociedad.

Hizo un llamado al Congreso del Estado, en particular a la diputada Laura Baqueiro Ramos y a la bancada priista a que denuncie, pero, principalmente informe si le han descontado las faltas injustificadas a Eliseo Fernández.