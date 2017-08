Se impulsará siembra de 20 hectáreas de jipi para el impulso de artesanos

A fin de seguir incentivando la labor artesanal en el estado, Marisa Moreno Parrao, directora del Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales de Campeche (INEFAAC), dio a conocer que se planea realizar una siembra para 20 hectáreas para tener material para la elaboración de sombreros de jipi japa.

Detalló que las tierras donde se realizará la resiembra, son propiedad de los propios artesanos, con la finalidad de que el material no escasee, “pero, también para asegurar su fuente de empleo”, acotó.

Asimismo, señaló que el sombrero de Jipi es un sombrero de ala elaborado a partir de las fibras de las hojas de la Carludovica Palmata y Campeche está plenamente identificado por la calidad de esos productos en todo el mundo.

Agregó que dicha actividad que se realiza en las localidades de Santa Cruz Ex Hacienda y Bécal en el municipio de Calkiní y tan solo en el 2016 se ha invertido un millón de pesos en la siembra de seis hectáreas de árboles, en la construcción de seis cuevas y en la entrega de materiales e insumos para los artesanos.

Adelantó que este año se pretende invertir lo doble aunque para la siembra de estas 20 hectáreas.

“Estamos trabajando en un proyecto conjunto con Secretaria de Desarrollo Rural (SDR) y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa) estaríamos haciendo (como nunca se había hecho en el estado), una siembra para 20 hectáreas de jipi japa, entonces sin duda con esto estaríamos, preservando y dándole trabajo a nuestro artesanos”, puntualizó.

Subrayó Moreno Parrao que estas acciones de siembra van encaminadas a proteger la palma, y al concretarse la siembra de las 20 hectáreas, se estarían invirtiendo poco más de dos millones de pesos.

Resaltó que con estos proyectos se estarían beneficiando a artesanos de Bécal, de Santa Cruz ex Hacienda y Nunkiní, que son los que ya hicieron los levantamientos, y también unas señoras de San Nicolás, ya hicimos el primer levantamiento, con la convocatoria”.

Mencionó que se están realizando visitas a 25 grupos que quieren ser beneficiarios de esos recursos, para ver que cumplan con todos los requisitos que marca la convocatoria, entre los que destacan, contar cuando menos con una hectárea para poder ser parte de este programa, con el que también recibirán herramientas e insumos.

Por último, informó que también se lanzará una convocatoria para la construcción de de 10 cuevas, por lo que se están realizando las gestiones correspondientes para contar con los recursos.

0 Share