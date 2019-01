Se legislará para evitar aumento arbitrario a las tarifas de agua el próximo año

El diputado José Luis Flores Pacheco afirma que el municipio no debe elevar cargas tributarias en detrimento de la ciudadanía

Con el compromiso de legislar en el próximo periodo ordinario, para que en lo futuro los ayuntamientos de Campeche y Carmen, los únicos que cuentan con Junta de Gobierno del Sistema Municipal de Agua Potable, no puedan incrementar a discrecionalidad impuestos en detrimento de los campechanos, se pronunció el diputado José Luis Flores Pacheco.

“El único responsable, porque así lo pone la propia ley es el Municipio, la ciudadanía nos ha llamado como diputados que si no les pusimos un límite, por supuesto. Pero, es decisión del Ayuntamiento y los ciudadanos están molestos”.

Subrayó que si el Ayuntamiento de Campeche, como aseguran, no tiene dinero no deben cargarle la mano a la gente.

-Creo ese es el primer error y preguntarle a los ciudadanos, llevársela así un par de meses, concientizar a los ciudadanos y prácticamente fue de sopetón. Antes de que se aprobara la Ley de Ingresos y Tablas Catastrales, ya el Ayuntamiento de Campeche había aprobado dichos incrementos del 24 por ciento -recalcó.

Consideró que al alcalde Eliseo Fernández le falta sensibilidad, por haber incrementado las tarifas de agua potable y predial en esas proporciones, cuando el Congreso del Estado había dicho no.

Precisó que el Congreso devolvió la Ley de Ingresos a los gobiernos municipales, sugiriéndoles no aumentaran tarifas de impuestos predial y de agua, pero, hubo caso omiso de parte del Ayuntamiento de Campeche, porque el de Carmen decidió no hacer incremento alguno.

“Se les sugirió no hubiese incrementos por la situación económica que vive el Estado, entendemos la falta de recursos pero no subirlo así, ahora el ciudadano está pagando. Si no autorizamos a los demás municipios un 5 por ciento, imaginen el 24 por ciento”, finalizó.