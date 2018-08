Se pelean panistas por la dirigencia estatal

Aspirantes deben tener carrera política e interacción con la militancia

Ante la cercanía del Consejo Político Nacional del PAN, los próximos 11 y 12 de agosto, los jaloneos después de la derrota local al interior del blanquiazul arrecian, pues son varios quienes buscan la dirigencia estatal que dejará Yolanda Valladares, entre ellos, su ex cercana colaboradora, Nelly Márquez (con quien al parecer ha roto relaciones), la diputada saliente Asunción Caballero May, el regidor champotonero Barón González Navarrete y hasta el ex empleado de Valladares Valle y matraquero, José Inurreta, escudado en que será diputado local.

Por su parte, la carmelita y ex coordinadora de la bancada panista en el Congreso del Estado, Ileana Herrera Pérez, negó tener intenciones de buscar la presidencia de Acción Nacional en Campeche

Sin embargo, significó que todos los cambios son buenos y necesarios para crecer como organismo político, pero que por el momento ella lo que está haciendo con sus recorridos por los municipios del sur del Estado, agradecer el apoyo y los votos que le brindaron como candidata a la diputación federal 02.

Mencionó como algo importante de hacer y que no se había hecho por parte de un candidato, aunque esta dijo que el cambio de dirigencia aún no está cerca, pidió a quienes se quieran inscribir o presentar sus fórmulas que tengan prudencia y sensibilidad, pues el reto es grande para la gubernatura de Campeche ya que es el objetivo que se viene para el Estado, situación por la cual quien sea el dirigente o la dirigente del PAN Campeche tiene a bien ser alguien de carrera política y que tenga interacción con la militancia.

Y es que versiones al interior de la dirigencia panista señalan que se vive el caos en el blanquiazul, pues por una parte, Valladares Valles, después de perder la elección a senadora, no ha regresado a las oficinas del blanquiazul; el interino Paulo Hau, solo está de adorno y él mismo lo sabe, pues quien da las órdenes es Nelly Márquez, quien a base de gritos y maltrato al personal, intenta que se le respete por los empleados panistas.

Información extra oficial señala que el 11 y 12 de agosto habrá Consejo político nacional, para que posteriormente entre 10 y 15 días, inicien las diligencias para la renovación de dirigencias que aparentemente serán a nivel nacional, incluyendo el posible cambio de Ricardo Anaya Cortés, quien ha sido señalado como el causante de la pérdida del PAN.