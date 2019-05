Que se respete derecho de cónyuge: Ortega Pérez

Con la finalidad de proteger y garantizar la personalidad jurídica de las y los ciudadanos al momento de elegir libremente si conservar el vínculo del matrimonio o no, el diputado Jorge Ortega Pérez presentó una iniciativa para reformar el Código Procesal Civil del Estado de Campeche.

El legislador priista destacó que en esta iniciativa se crean las figuras de pensión compensatoria e indemnización patrimonial que son dos figuras que protegen el derecho de aquel cónyuge vulnerable y afectado con la disolución del vínculo matrimonial.

“Buscamos que se respete el derecho del cónyuge que no quiera seguir con el matrimonio y decide disolver el vínculo matrimonial”, recalcó.

Recalcó se garantiza el derecho del cónyuge que tiene una doble jornada que no solo se dedique al trabo de hogar sino fuera de casa contribuyendo al sustento familiar para el fortalecimiento del patrimonio de la familia.

Ortega Pérez señaló que a través de dicha iniciativa se regula el procedimiento para llevar a cabo determinado el divorcio incausado o sin expresión de causa, como resultado de proteger y garantizar el derecho de los y las ciudadanos campechanos de elegir libremente si quieren seguir casados o no.

Al mismo tiempo, dijo, garantiza justicia pronta, con las normas procesales pertinentes para lograr tal finalidad, en plena igualdad para mujeres y hombres, y que les brinde beneficios, sin discriminación, para lograr un cambio y tengan un nivel de vida adecuados.

