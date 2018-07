Se va “muriendo” Feria del Carmen

Exigencias de las autoridades municipales y los altos impuestos ha generado la poca participación de comerciantes

En comparación con otros años, este 2018 debido a la situación que se ha estado viviendo en ferias pasadas por la actual administración municipal que encabeza Pablo Gutiérrez Lazarus, con las exigencias de lonas blancas y azules lo que generó que muchos no participaran, además del cobro de impuestos que son mayores de años anteriores y que superan las ganancias en una feria.

Este año fueron poco los comerciantes conocidos como los “gritones”, quienes que se dedican a la venta de artículos de primera necesidad en el hogar, como son sobrecamas, colchas, almohadas, además de calzado de diferentes regiones y los ya conocidos “trasteros”, los cuales rematan diferentes utensilios de cocina a precios según los ciudadanos módicos.

Alejandra Asunción Asencio de la Cruz, de Tabasco, aseguró que los precios en comparación con los comercios establecidos son más baratos, pero este año no habrá mucho de donde escoger, además los juegos mecánicos los precios se han elevado, lo que dejara poca opción para subirse.

Indicó que no hubo tanta difusión de la cartelera, y se dio a conocer previo a unos cuantos días del inicio de la feria, nosotros venimos más por la Virgen del Carmen que por la feria, ya no es lo mismo de antes, muchos comercios ya no llegan y los que están venden muy caro, porque la autoridad carmelita les cobra caro por estar presentes en las fiestas patronales.

Acompañada de su familia se dijo triste de como se pierden las tradiciones, la feria de Carmen era la mejor de todo el Sureste junto con la de “Mi tierra Tabasco”, pero ahora no se ve empeño de parte de las autoridades, culminó.