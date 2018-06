No se vale llamar al odio, como promueve el PAN: Baqueiro

El provocar, incitar o sembrar odio entre la población no se vale; los mexicanos debemos estar unidos en todos los aspectos, independientemente del partido que militemos, expresó la diputada Laura Baqueiro Ramos, presidenta de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado.

En entrevista, al ser cuestionada por la reciente agresión al reportero y camarógrafo de un medio de comunicación digital y amenazas de muerte a otros, por parte de seguidores o “troles” del panista a través de las redes sociales, la legisladora señaló que es importante que en lugar de fomentar el odio, entre los campechanos, independientemente del partido que milite cada quien, religión o diferentes formas de pensar, debe prevaler la paz, tranquilidad y respeto.

“Sobre todo, los candidatos si están pidiendo el voto de confianza tienen que tener gobernabilidad, en caso dado que ellos ganen cómo van a tener una gobernabilidad si ya sembraron odio, ya sembraron situaciones de separación en cuanto a los ciudadanos, entonces yo creo que no habla bien de un candidato”, subrayó.

A pregunta expresa, precisó que independientemente de que pueda ampliarse la legislación en materia de violencia política, y abarque a periodistas y servidores públicos como señaló la consejera presidenta del IEEC, Mayra Fabiola Bojórquez González, los candidatos deben abonar para que los ciudadanos acudan a las urnas a emitir su voto, y no andar asustando a los ciudadanos para que el 1 de julio no hagan valer su derecho a elegir a sus representantes, “que se respire un ambiente tranquilo, un ambiente certero, para que la gente no tenga miedo y pueda salir a emitir su voto”.

Tras recalcar que Campeche se ha caracterizado por el ambiente de tranquilidad que se vive en cada proceso electoral, Baqueiro Ramos reprobó tajantemente las agresiones hacia los medios de comunicación, “no debemos de permitir eso”, enfatizó y agregó que en Campeche siempre se ha visto el respeto hacia los medios de comunicación, hacia los reporteros, “y creo que debemos de abonar para que siga continuando con esa paz, con esa tranquilidad y el respeto que se merecen todos ustedes”, concluyó.