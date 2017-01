Sector empresarial, sin pérdidas económicas tras intentos de saqueo

now playing

El llamado es a mantener la paz y armonía que tenemos en Campeche, finalmente, los empresarios son los menos responsables de este tipo de medidas, subrayó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), José Domingo Berzunza Espínola, tras los intentos de saqueo en supermercados por supuestos manifestantes.

Subrayó que pese a los intentos de quienes fueron a esos comercios a cometer sus atracos, según en protesta por el incremento en el precio de la gasolina, no hubo pérdidas económicas de ningún tipo.

“Tuvimos una reunión con todos los gerentes de supermercados, en la mañana reinaba un ambiente de tranquilidad, la gente haciendo sus compras y evidentemente tomaron algunas medidas por parte de los corporativos para tratar de solventar las eventualidades”, agregó.

Puntualizó que desde el Gobierno del Estado, desde la Sedeco, “estamos trabajando para tener opciones en el Estado, ya tenemos una experiencia en este manejo de crisis hay que recordar los precios del petróleo y el gobernador nos ha instruido poder revisar diferentes opciones y es lo que estamos haciendo”.

Precisó que las empresas están tomando algunas medidas para intentar salvaguardar la integridad de los empleados y de la tienda, pero que hasta el momento no hay ningún reporte que pudiera alterar las operaciones diarias.

“No tenemos reporte de ningún saqueo, solo un intento de algún acto vandálico en la avenida Gobernadores pero no pasó a mayores”, mencionó.