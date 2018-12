Sector pesquero pedirá indemnización a AMLO

Cierre de espacios por determinación de Pemex para pesca de altura lleva a la debacle al sector

El presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de Pescadores de Altura, Julio Alejandro López García, precisó que en caso de haber más espacios de mar profundo cerrados por determinación de Petróleos Mexicanos (Pemex), estarían pidiendo una indemnización al Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador, pues consideran que, si están pobres por las bajas capturas de camarón, más pobres los dejarán.

Precisó que por el momento no tienen trabajo seguro y por ello están pidiendo que se les consideré de alguna u otra forma, pues igual están gestionando para que les entreguen embarcaciones de mediana altura para la pesca de escamas, pero que ni en eso ven alguna promesa o buena noticia. “Nosotros pedimos al presidente de México,Andrés Manuel López Obrador, que nos den un apoyo económico si nos dejan afuera y sin espacios para trabajar, si estamos pobres, más pobres vamos a quedar”, aseveró.

Detalló que ya entregaron escritos y que nadie les quiere dar libretas de mar por una u otra razón, lo que les augura malas noticias en los próximos meses, pues recordaron que durante la temporada de captura de camarón en aguas tamaulipecas les fue deplorablemente y ya no hay muchos recursos de operación.

Cabe recordar que el presidente de la Cámara de las Industrias Pesqueras y Acuícolas de Campeche (Canainpesca), Francisco Márquez Zapata, ya había declarado para esta casa editorial que la captura de camarón en Tamaulipas fue un fracaso, ya que por embarcación campechana se tenía previsto traer de 15 a 20 toneladas en cada viaje, estimado del cual no se cubrió ni el 50 por ciento, pues las embarcaciones de altura solo registraban capturas de 5 a 6 toneladas, es decir, casi un 25 por ciento del total que se tenía considerado.

Retomando el tema, detalló que hasta el momento no se sabe qué pasará en la Sonda de Campeche, pues desde hace tiempo no existen estudios reales de cómo se encuentra la población de especies en dicha área, donde dijo destacó la captura de camarón rosado por su calidad, producto que servía de exportación.

Se debe precisar que Márquez Zapata igual había detallado que en más de 10 meses, y hasta el momento, no se supo nada del comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, por lo que las autoridades no se tomaron la molestia de analizar la situación real de las especies marinas que son explotadas en Campeche.

López García dijo que Pemex los está afectando al querer cerrar todas las áreas, por lo que están acabando con el sector pesquero de altura en Campeche y si cierran más espacios, ya no tendrían trabajo, por lo que igual, dijo,llegará el momento en que se vean tentados a robar, pues con los apoyos de gobierno no les alanza para mantener a sus familias. “Hasta los armadores y propietarios estarían pidiendo una indemnización, no creo que se quieran quedar con sus barcos si ven que ya no hay ganancias, no hay de otra, no vemos alguna salida, sino son las pésimas capturas es el precio del diésel o de los insumos, para avituallar las embarcaciones”, declaró.

Agregó que la indemnización que estarían solicitando en caso de seguirse viendo afectados sería de poco más de un millón de pesos, lo cual, aseguró, es equivalente a un 20 o 25 por ciento de la valorización de un barco, que se encuentra entre los 4 o 5 millones de pesos, dependiendo de las condiciones del navío. “No entiendo por qué los anteriores presidentes nunca voltearon a ver a los pescadores, Campeche es un puerto pesquero”, finalizó.