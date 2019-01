Seduc trabaja para crear espacios escolares sanos

El titular de Educación, Ricardo Medina Farfán, encabeza la presentación de resultados del proyecto “Escuelas de Paz”

“Propiciar ambientes sanos en los centros escolares, es una tarea por la que estamos trabajando a diario, es una responsabilidad a la que nos hemos sumado para propiciar el adecuado desarrollo de nuestras niñas, niños y jóvenes, por ello seguimos fortaleciendo medidas que nos permitan ofrecer a los alumnos una forma distinta de convivir, en la que predomine el respeto, la seguridad y atención a las necesidades de los demás”, aseguró el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, al encabezar la presentación de resultados del proyecto Escuelas de Paz, que se implementa actualmente en 42 escuelas del Estado.

Durante este evento realizado en el Centro de Evaluación y Formación Docente (CEEFOD), el titular de la Secretaría de Educación (Seduc), ante personal directivo, docente, así como integrantes de la dependencia estatal, reconoció el trabajo de los involucrados, ya que, afirmó, contribuye a formar jóvenes más seguros, en espacios más sanos.

“Y lo que queremos con esto es construir a mejores condiciones en nuestras escuelas, construir una mejor comunidad, trabajar en su tejido social porque no tendría ningún sentido tener a los jóvenes bien uniformados, mejor capacitados, más inteligentes y hábiles, si no saben ser buenos ciudadanos, mejores personas y eso es algo que estamos llamados a hacer desde las escuelas porque no debemos centrarnos únicamente en ofrecer información que nutra sus conocimientos, si no alentarlos además a sentirse en un ambiente agradable”, acotó.

Asimismo, Medina Farfán resaltó la trascendencia de estas medidas, afirmó que se debe de atender con prontitud desde las aulas, los riesgos que podrían vulnerar la seguridad emocional y física que incluso afecta en el aprendizaje de los estudiantes, o que de forma negativa, dichas acciones abonen a que abandonen la escuela, que se formen en situaciones delictivas por entornos inadecuados, y ante ello la autoridad escolar no puede quedar al margen de todo esto.

En tanto, Ana Paola Hernández Romano, fundadora del Proyecto de Paz, detalló que este plan busca crear conciencia entre alumnos de secundaria para que aprendan a resolver conflictos a través de la buena comunicación, el respeto, la tolerancia, dentro y fuera de las aulas.

Señaló, que a través de este programa se realizaron alrededor de 500 asambleas en las 42 escuelas participantes de los municipios de Campeche, Carmen y Champotón, en las que cerca de cinco mil alumnos estuvieron involucrados; estas juntas, tenían como objetivo, propiciar la participación, mejorar la convivencia escolar, la resolución de conflictos y disminución de la violencia escolar en los colegios.

Del mismo modo, dijo, en diciembre pasado se realizó una muestra que fue aplicada a cerca de tres mil alumnos sobre los beneficios de las asambleas; de ellos: el 90% escribió una opinión sobre la asamblea; el 94% respondió que la asamblea ha mejorado la convivencia en sus entornos ya que son espacios donde ellos están seguros de expresar sus opiniones; el 88% les parece que las asambleas son buenos espacios para resolver conflictos; y el 56% percibe a su escuela menos violenta y que son ellos quienes contribuyen a que esos espacios sean más seguros.