Seguiremos forjando la historia de Campeche: Claudio Cetina Gómez

Presenta su octavo eje de campaña “Campeche Vive”

“Campeche Vive”, fue el octavo eje que presentó Claudio Cetina Gómez, candidato a la alcaldía de Campeche por la coalición “Campeche para todos”, para el mejor aprovechamiento de su riqueza natural, arquitectónica, arqueológica, deportiva, cultural y turística, además de su amplia gastronomía y más eventos deportivos.

Desde el parador turístico de Campeche en pleno malecón de esta capital, el abanderado del PRI-PVEM-PANAL, aprovechó para externar respeto total y absoluto para los medios de comunicación, y en general para todos los campechanos.

-De mi parte solo va a haber propuestas y resultados. Soy una persona que me gusta respetar, pero que también me gusta ser respetado. Y es algo que de niño me inculcaron. No me gusta la burla y menos las agresiones, y esos valores van también para mi equipo de campaña -enfatizó.

Del eje ocho, Campeche Vive, destacó que este municipio tiene mucho que presumir, y por ello, de favorecerlo el voto de los ciudadanos, implementará desde el Ayuntamiento, acciones que impulsen y fortalezcan sus atractivos y tradiciones.

-Este eje habla de todo lo que tiene Campeche, todo lo que podemos aprovechar, todas las riquezas naturales, culturales, toda la historia que hay en este bello municipio y toda la riqueza gastronómica, para que Campeche viva como una capital, que presuma su alegría, sus colores y sus olores, por ello contempla acciones culturales, deportivas, turísticas y que los campechanos disfruten su patrimonio.

Ajeno a campañas de violencia e incitación al odio, Cetina Gómez contestó una a una las preguntas que le hicieron tras la presentación del octavo eje que forma parte de sus propuestas de campaña.

Una vez más, rechazó compra-venta de terrenos a través de un prestanombres como asegura un medio de comunicación yucateco.

-Es una mentira –reiteró.

Reiteró que esos señalamientos y denuncia son parte de la guerra sucia emprendida por el candidato del PAN, Eliseo Fernández Montufar, a través de su apoderado legal ante el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), Miguel Ángel Ponce Toraya.

Destacó que por ahora no denunciará porque se encuentra en campaña, presentando sus propuestas a los campechanos, “y les estamos diciendo todo lo que tenemos y queremos hacer”.

Y recalcó que su campaña a diferencia de otras, es propositiva y de resultados, para cumplir las expectativas de los ciudadanos.

A poco más de tres semanas de realizarse la jornada electoral, expresó que se ha enterado por los medios de comunicación de la estrategia de violencia e incitación al odio del candidato de la coalición PAN-MOCI a la presidencia municipal de Campeche, “pero, nosotros estamos enfocados en presentar este eje Campeche Vive, que es fundamental para generar derrama económica, no solo en la ciudad, sino en las 38 comunidades rurales”.

En cuanto al ambiente polarizado que se vive ya y en vísperas de la elección, subrayó que las autoridades, sin duda alguna, garantizarán la seguridad de los electores que saldrán a emitir sin temor alguno su voto.

Cuestionado con relación a la supuesta compra de votos que candidatos panistas aseguran lleva a cabo el PRI en Campeche y que han denunciando en redes sociales, Claudio Cetina Gómez les aconsejó que demanden ante las instancias. “Yo, la verdad trabajo en mis propuestas, pero, si tienen pruebas que demanden y verán si es cierto o no. Nosotros estamos comprometidos con los ciudadanos y los ciudadanos quieren mejores servicios públicos. Y nuestro proyecto es el mejor”, acotó.