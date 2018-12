Semidesierta lució ayer la ciudad

Pasado el mediodía, las actividades en el principal cuadro de la ciudad se renovaron

Una Navidad más y los campechanos festejaron hasta tarde el nacimiento del Niño Dios, los únicos que circulaban a temprana hora son los que aún estaban regresando a casa luego de una noche de fiesta, del resto, la ciudad amaneció tranquila y desolada, sin movimiento hasta después de las 4 de la tarde cuando el estómago apretó y pedía comida, muchos de estos fueron a los restaurantes por un caldo que los reconfortara, otros, despertaron a la familia y armaron su recalentado.

Es así como la Navidad de este 2018 continuó con lo acostumbrado, una cena familiar que inició cerca de las 22:00 horas, luego de que algunos de los integrantes que aún conservan las tradiciones católicas, fueran a misa para agradecer un año más de vida, de bondades y prosperidad, a los que no les fue muy bien se acercaron a la casa de Dios para pedir por un año mejor para ellos y sus cercanos, en todo aspecto y con la esperanza que con devoción lleguen más alegrías que tristezas.

En esta petición se conjugaba casi todo, la economía al saber lo que costaba un pavo de tamaño generoso para que al menos 10 personas comieran de un platillo espectacular a la vista y para que los visitantes a la morada próspera, tuviera el regocijo de compartir alimentos con un hermano, tío, abuelo o padres.La Navidad más de apreciarse como una cena y fiesta – que si lo es- se debe entender como el “nacimiento del salvador del hombre” y la celebración del cuerpo y sangre de Dios luego de su paso por la tierra mortal.

En casi todos los municipios de la entidad hubo risas y felicidad hasta altas horas de la madrugada, los niños jugando con el clan de los primos con pirotecnia, con juguetes, las familias de estos animándolos a quien quiere ser mejor en la pista o quien brilla más de acuerdo a su habilidad de hacer reír o algún don para entretener; los mayores alentando a los más pequeños y conviviendo con un par de copas, si no se veían hace un tiempo, se pusieron al tanto y prometieron no distanciarse más.

Los reportes estuvieron tranquilos, tan solo hubo un par de accidentes por consumo de alcohol en exceso y conducir cansados para intentar llegar a casa; muchos campechanos terminaron su fiesta a temprana hora, todo para que pudieran salir a disfrutar de una ciudad casi fantasmal por la poca visibilidad de carros en circulación, pues quien no ha salido temprano un 25 de diciembre, no entenderá lo cómodo de no ver vehículos a exceso de velocidad por el malecón o cualquier lugar.

Fue hasta después de las 4 de la tarde cuando se observó una mayor circulación, quienes ya habían despertado para salir a algún restaurante o quienes ya habían armado su recalentado en alguna casa familiar, es decir, los que ya habían sobrevivido a una fiesta y tuvieron el valor de despertarse para seguir celebrando el verdadero valor de estas fechas, amor, comprensión y ternura; grandes regalos que Dios trajo con el nacimiento del hijo de Dios, el mismo que enseñó al hombre a querer, aunque a veces se les olvide durante un año.

El 25 de diciembre no fue un día desolado, es el día más tranquilo del año y, sobre todo, el de más valor para empezar a cumplir con lo que se comprometieron horas antes, ante la familia, Dios y amigos.