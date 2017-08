Será modificada la actual Ley de Planeación, adelanta Arredondo

El secretario de Planeación, Ramón Arredondo Anguiano, anunció la modificación de la Ley de Planeación vigente, el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible en el plan llamado 2030 y la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y de Vivienda.

En rueda de prensa, destacó que es la Seplan un órgano deliberativo y propositivo por excelencia, donde todas las dependencias proponen las obras y acciones, y es a través de este órgano donde se capta las necesidades de la población.

En cuanto a las reformas a la Ley de Planeación del Estado de Campeche, recordó que la vigente se hizo en 1986 y no se ha vuelto a tocar, y es necesario hacer los cambios correspondientes de planeación urbana.

Agregó también que tras haberse implementado la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se estableció la Ley Fiscal de Disciplina Presupuestal y Financiera, por el cual el Presidente de la República mencionó el compromiso de México por contribuir a que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible en el plan llamado 2030.

Con relación a los objetivos de Desarrollo Sostenible, destacó que formará una Comisión Especial dentro del Copladecam, que tiene como objetivo: Abatir la pobreza, combatir la desigualdad social, buscar la equidad de género, tener ciudades competitivas, tener un desarrollo sustentable sano, en fin. Tener una mejor calidad de vida. “Se dice fácil pero es un gran compromiso de esta Secretaría”, acotó.

En cuanto al tercer anunció, enfatizó que la Sedatu, estableció la nueva Ley de Ordenamiento Territorial de Desarrollo Urbano y de Vivienda, en su artículo 29 que obliga a las entidades federativas a modificar las leyes similares.

Para ello, destacó, que a fin de que ésta no sea una ley de escritorio, organizarán una consulta ciudadana para que la ley pueda cumplir con sus tres características, que sea oportuna, informada y participativa.

-Como Secretaría de Planeación esas tres cosas sí la quiero destacar porque son importantes en el rumbo de Campeche. La modificación de la Ley de Planeación, la elaboración de la nueva Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio y Vivienda en el estado de Campeche; y el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenido.

Recalcó que para Seplan no hay obras grandes, no obras pequeñas, ni “obritas”, todas son importantes.

Precisó que la modificación a la Ley de Planeación no tiene plazo, pero el cumplimiento de los objetivos para el Desarrollo Sostenible sí, y en el mes de noviembre o diciembre tiene que modificarse el Plan Estatal de Desarrollo.

Antes del 30 de septiembre se tiene que conformar el Consejo Ciudadano que dará seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, mientras que la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del Estado de Campeche debe estar en el Congreso del Estado para el mes de noviembre próximo.

En tanto que las consultas ciudadanas deben realizarse en el mes de septiembre y en octubre la adecuación del proyecto de Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda.

“Serán foros de consultas, donde estarán invitados por municipios y se invitará abiertamente a la sociedad a través de los medios y puede ir el que guste. Todos están invitados, la participación es abierta se escuchan todas las voces, las opiniones y por consenso tiene que salir lo más adecuado.

Hacer un uso más adecuado del suelo”.

