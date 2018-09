No será PRI un partido callado ante errores

Un partido no está acabado cuando es derrotado, está acabado cuando deja luchar y por eso hoy tenemos que saber ser oposición, tenemos que señalar de manera firme los errores de los nuevos gobiernos, ya sean federales, estatales o municipales, nuestros diputados locales y federales tienen que señalar con inteligencia esos errores, tienen que proponer soluciones claras y rápidas; pero ya nunca más un partido callado ante las fallas de los otros y de los que están en frente, expresó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas en su mensaje como consejero político, durante la 5ª. Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal del PRI.

-Lo sabemos, ellos no tuvieron consideraciones con nosotros; no las tengamos ahora con ellos, para así dejar claro como lo es y como todos sabemos, que son buenos para criticar y malos para gobernar -subrayó.

En presencia de Claudia Ruiz Massieu Salinas, dirigente nacional del PRI, y luego de la ratificación de Jorge Lazo Pech e Hilda Velázquez Rodríguez, como dirigente estatal y secretaria general sustitutos, para el periodo estatutario 2015-2019, y en ese contexto, convocó al PRI a ser oposición bajo la perspectiva de las nuevas condiciones políticas.

Como priista, como ciudadano, como político, mexicano y campechano, recalcó que el pasado 1 de julio fue muy claro el mensaje nacional que les envió la sociedad.

Hizo énfasis en que no es cuestión de buscar culpables, pues, parte de ellos quizá ya estén bajo otras siglas, pero lo importante es buscar soluciones y respuestas rápidas e ir por la recuperación de la credibilidad, a partir de la dirigencia nacional ahora con Ruiz Massieu, “una presidenta 100 por ciento priista, formada en el PRI con talento y compromiso, y por ello, como he dicho, con ella vamos a caminar los pueblos, municipios y estados para que el PRI vuelva a ser la primera fuerza política de México”.

Tras reconocer la labor del dirigente estatal saliente, Ernesto Castillo Rosado y Fabiola Zavala Díaz, ex secretaria general, destacó que Lazo Pech y Velázquez Rodríguez son parte del entreveramiento generacional, que conjuga experiencia y juventud, gente de trabajo y de lealtad, por ello auguró buenos resultados que sabrán ganarse la confianza de la gente.

Del nuevo dirigente estatal del tricolor, dijo, ha ocupado prácticamente todas las posiciones partidistas, municipales y estatales, “un líder que viene de la cultura del esfuerzo y no del privilegio”, reconoció ente aplausos.

Recalcó que hay quienes no saben perder, pero, ahora conocemos a quienes aún ganando no saben ganar. “Una diputada federal que ganó pero que no sabe ganar, promueve con un claro rencor revanchismo el cambio de colores de nuestro partido; que grado de psicosis tendrá que quiere decidir por todos nosotros, eso habla de muy baja calidad moral política. Desde aquí le decimos que el que su partido tenga los colores de otros países para nada se lo envidiamos. Nosotros desde su fundación mostramos nuestro sentido patriótico”, acotó.