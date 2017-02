Seybaplaya y Carmen, en la mira de refinerías modulares: AMC

Compromiso, mano de obra local en obra del “Puente de la Unidad”

Más de 170 millones de pesos se invertirán en drenajes pluviales y nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales, anunció ayer el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, en entrevista, al término de la ceremonia cívica y presentación de la Banda de Guerra Monumental, al conmemorarse el Día de la Bandera.

Subrayó que esos recursos son resultado de la gestión que realizó ante la Secretaría de Hacienda durante su reciente visita a la Ciudad de México, y gracias al apoyo y respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Conagua y la CAPAE.

-Estamos trabajando fuerte con el tema comprometido para nuestra gente, para darle mayor capacidad de obras y hemos conseguido una mezcla de recursos, más de 170 millones de pesos.

Manifestó que “Estuvimos reunidos en Hacienda con los pescadores, estamos trabajando en equipo (…) como les he dicho, estamos en licitación en varias obras importantes para el Estado de Campeche, que nos van a ayudar mucho a dar un avance fundamental para todos -puntualizó.

Tras hacer un exhorto a trabajar en equipo, Moreno Cárdenas habló del tema de las refinerías, de las cuales resaltó el lugar privilegiado que tiene Campeche, y por ello, dijo, se han dado acercamientos con varias empresas para invertir en refinerías modulares que irán creciendo con el tiempo, entre las que destacan las provenientes de Noruega, Suecia y Holanda, que tienen interés de invertir en nuestro Estado, en el puerto de Seybaplaya y en el puerto de Carmen.

Respecto del ex secretario de Salud, A.C.T., y el ex administrador de la misma dependencia M.R.D.R., el mandatario estatal hizo patente su respeto a las instituciones y a las decisiones que de ellas emanen, en este caso de un Juez federal.

en el caso de los ex servidores públicos, seguirán el tema procesal, “como lo marqué, una parte elemental que tiene que quedar muy claro, es la decisión de un juez federal, del juez Segundo de Distrito”, detalló.

-En este Estado, empezando por el Gobernador, se respeta a las instituciones y a las instituciones que tienen autonomía y que deciden claro y con propiedad. Soy el más respetuoso de ello -declaró.

-¿No se permitirá, que si hubo delito, que quede impune?

-No, para nada. Esto no quiere decir que estén absueltos, esto lo que quiere decir es que seguirán el proceso en libertad, pero ahí está el proceso y nosotros estamos trabajando -reiteró.

En otro tema, respondió que en cuanto a la petición de que se asegure la contratación de mano de obra local para obras como el nuevo Puente de la Unidad, se pugnará porque así sea y sea de una mayor cantidad, “es un compromiso y así lo haremos también en el trabajo comprometido con todas las empresas que tengan a bien realizar dicha obra”.

En cuanto al tema de las videocámaras de seguridad, señaló que de mil equipos que se colocarán, en su primera etapa 250 corresponden a Carmen y Campeche; y posteriormente, en los demás municipios, sobre todo en el Sur del Estado, Xpujil, Candelaria y Escárcega.