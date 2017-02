Sigue el proceso contra ex funcionarios: Fiscal

La libertad bajo caución de dos ex funcionarios estatales del Centro de Readaptación Social de San Francisco de Campeche, no significa que estén absueltos de los cargos de los que fueron acusados, solo que seguirán su proceso en libertad, manifestó el Fiscal General del Estado, Juan Manuel Herrera Campos.

En entrevista, precisó que tanto A.C.T., ex secretario de Salud y el ex administrador de esa dependencia, M.R.D.R., “quedan sujetos a las demás condiciones del proceso y a todas y cada una de las indicaciones que el Juez de Control, y posteriormente, lo que serían los jueces de juicio oral, dispongan”.

Contundente, el Fiscal señaló: “Que quede muy claro que solamente esto implica que la medida cautelar de prisión preventiva no oficiosa que se había dictado, el Juez de Distrito la consideró excesiva y, por lo tanto, les concedió este amparo para que se presenten a juicio y lo lleven desde la libertad”.

Y agregó que “el fondo del asunto está tocado”, además de enfatizar que la Fiscalía seguirá adelante y que “sin lugar a dudas vamos a tener una sentencia condenatoria”, en contra de los dos ex funcionarios que tras 270 días de prisión preventiva recobraron su libertad.

Asimismo, Herrera Campos mencionó que se dará una nueva audiencia en la que se fijará una nueva medida cautelar en la que el juez definirá cuál erá y podría ser la firma periódica o alguna caución económica, “por lo pronto, se estudia la posición de la Fiscalía, se hará la solicitud y se informará”, destacó.

Finalmente, comentó que en el caso del ex presidente municipal de Carmen, que también se encuentra en Kobén, indicó que hay una solicitud similar en proceso, por lo que están pendientes de cómo se lleva a cabo.