Sigue Modesto Pech con despidos injustificados

Trabajadores lo acusan de querer obligarlos a afiliarse a su partido, de lo contrario tomará represalias

HECELCHAKÁN.- Una vez más el presidente municipal, Modesto Arcangel Pech Uitz demuestra su soberbia como alcalde al realizar despidos de trabajadores, así como cambios de áreas sin ninguna justificación. Algunos trabajadores lo acusaron de querer obligarlos a afiliarse a su partido el blanquiazul, de lo contrario se tomarán represalias.

Trabajadores que fueron cambiados de áreas por así convenirle al alcalde panista, dijeron que se está pasando de listo este presidente municipal, ya que estos movimientos los realiza por así convenirle a sus intereses personales para poder beneficiar a sus allegados. Pues en esta época electoral, dice que tiene al pueblo bien amaizado y que sin duda alguna van a votar por su partido, porque sabe cómo matarles el hambre.

El alcalde se ha mostrado vengativo con varios empleados quienes han sido despedidos, mientras que otros cambiados de áreas de manera arbitraria. Lamentaron el proceder de este presidente panista que quiere obligar a los empleados a apoyar a su candidato para la presidencia municipal.

Entre los inconformes, Ramiro Chi y Vanesa Huchín, indicaron que no cabe duda que el edil ha perdido la cabeza y no busca que hacer para presionar a los empleados a apoyar sus ideologías, sin embargo no se cometerá el mismo error de hace tres años por votar su acción nacional. Con respecto a éstos despidos injustificados ya se está analizando con detenimiento someterlo a consideración del cabildo y se tendrá que actuar porque es improcedente quitarle empleo a una persona sin antes explicarle el motivo por la cual se está actuando, mucho menos sin darle esperanzas de una indemnización.

Los empleados y la sociedad, pide la intervención del Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas para que audite hasta el último peso que maneja el actual presidente ya que se sabe que se ha estado sirviendo con la cuchara grande y si tiene que parar a la cárcel se le debe hacer ya que le ha causado mucho daño al pueblo hecelchakanense.