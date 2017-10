Sigue Rolando Zapata Bello sin dar apoyo a cientos de defraudados

Como todo ciudadano, los defraudados de Crecicuentas instalaron un altar frente a Palacio de Gobierno en memoria de los ahorradores que han fallecido en su lucha por recuperar el capital que durante muchos años lograron juntar producto de su arduo trabajo, pero que de una forma lamentable les fue arrebatado por la familia Argáez López, en complicidad de las autoridades del Estado.

Estos manifestantes lamentan el desinterés que hasta la fecha continúa mostrando el gobernador Rolando Zapata Bello en los cinco años que llevamos de su administración y que los manifestantes llevan exigiendo que se les haga justicia, así como el descaro que tiene el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), a quien afirman es socio de la caja de ahorros, además de hacer campaña anticipada en busca de la gubernatura, algo que el actual gobierno le interesa, para poder taparle todas sus fechorías y pueda partir sin mayor problema de Yucatán.

Todos son testigos que hasta el momento el gobernador no ha hecho algo por apoyarnos, incluso cada ocho días que venimos a manifestarnos un policía municipal nos llama la atención; si no quieren que nos manifestemos, que nos paguen. Pues si no nos pagan aquí seguiremos viniendo y ellos nos seguirán viendo y si no es de su agrado que salgan las autoridades que nos paguen y no les volvemos a ver para nada, lo anterior lo señaló una de las defraudadas y quien reclama el pago de 200 mil pesos que le fueron arrebatados por Crecicuentas.

Nosotros vamos a insistir y tenemos que seguir insistiendo, además de que vamos a seguir manifestándonos, hasta que Rolando Zapata Bello que dicen ha sido el mejor gobernador de Yucatán nos dé la cara, para nosotros es el gobernador más rata, por eso es que ha que el gobernador dé la cara al igual que Caballero Durán.

Otra de las defraudadas indicó que la manifestación con el altar es para continuar con la presión de que les devuelvan sus ahorros ya que durante muchos años y con mucho sacrificio lograron reunir. Muchos de nuestros compañeros ya fallecieron, al menos son seis los muertos, por eso es que también pusimos el altar del Hanal Pixán. La gente ya se está muriendo y no lograron recuperar su dinero. Las autoridades no nos echan la mano y solo nos hacen dar vueltas y vueltas y hasta la fecha no nos resuelven nada, acotó.