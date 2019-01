Siguen las renuncias al PRD; ahora se va ex candidato

*Renuncia Dante Imperiale al PRD *“Por no profesar con la actual ideología del Comité Directivo Estatal del Sol Azteca”; se fue también el ex dirigente municipal en Carmen, Miguel Ángel Pineda Jiménez (…) semana nefasta para el partido del Sol Azteca con la renuncia de ex dirigentes, representantes populares y militancia en general

Siguen las renuncias al interior del PRD, ante la negativa del aún presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Víctor Améndola Avilés de sentarse a negociar con aquellas figuras del partido que en su momento estaban en su contra y solo se alinearon para mantenerse fuertes ante la posible debacle del partido en la entidad y casi todo el país, el ex candidato a la Gubernatura del 2015, Fernando Dante Imperiale García y el ahora ex dirigente municipal del municipio en Carmen, Miguel Ángel Pineda Jiménez, ya no son perredistas.

Aunque no hay indicios de haberse afiliado al Partido de la Revolución Democrática (PRD) durante su figura como candidato a la gubernatura en 2015, ayer, Imperiale García, presenta su carta de renuncia irrevocable “por no profesar con la actual ideología del Comité Directivo Estatal del Sol Azteca”.

Cabe recordar que desde días pasados han ido renunciando los representantes de Vanguardia Progresista, quien el principal bastión de dicha corriente ideológica fue el diputado, Luis García Hernández.

Un par de horas más tarde y ante la sorpresa de todos, quien fuera el presidente del Comité Directivo Municipal de Carmen, Miguel Ángel Pineda Jiménez, también entregó su renuncia irrevocable al Comité Directivo Estatal del PRD en la capital.