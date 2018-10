Piden atención a calle 106 de Sta. Lucía; no los atiende Ayto.

Entre enormes y profundos baches se encuentra la calle 116 del barrio de Santa Lucía, solo una de las constantes problemáticas que han reportado los vecinos desde que inició la actual administración, que a un mes de haber tomado posesión, no se ven acciones que lleven a pensar que la situación será atendida para su solución.

Los vecinos del rumbo lamentaron que a pesar de que supuestamente se puso a disposición de la ciudadanía un número telefónico para enviar las quejas o necesidades, esta medida no ha servido de nada, pues tan solo la calle 116 permanece en peores condiciones a las de hace un mes, a pesar de que ha sido reportada desde hace más de 3 semanas.

La señora Claudia Mena manifestó que desde la pasada administración municipal, la calle se encuentra llena de baches, que solo una vez fueron atenderla y al parecer por ser material de segunda calidad les duró poco el gusto, por lo cual, con la esperanza de que Fernández Montufar les prometió que solucionaría el problema, lo han reportado sin tener éxito.

-Vivimos en un cochinero; para no dañar nuestros vehículos debemos buscar otras vías alternas y qué necesidad, no se puede transitar libremente, el señor (alcalde) aseguró que con ese número podíamos reportar nuestras problemáticas y de qué sirve, solo es pura apariencia, porque desde que entró en funciones se ha reportado y no se han aparecido, vemos en redes sociales fotos y fotos, y aquí seguimos sufriendo lo que nos dejó Edgar Hernández.

Ante ello, exigió la intervención del Ayuntamiento, y que el alcalde cumpla sus promesas de campaña, y con material duradero, para que hagan un buen trabajo, y no con material de segunda que solo sirve para que le tomen la foto y presuma que atiende las demandas de la población.

