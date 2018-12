Sin aumento en impuestos municipales; dan lectura

Durante la vigésima sesión ordinaria del Congreso del Estado de Campeche, se dio primera lectura ayer a las iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios de Escárcega, Campeche, Candelaria, Palizada, Hecelchakán y Hopelchén, que representan un monto global de 2 mil 431 millones 358 mil 878 pesos.

Asimismo, se dio lectura a sus respectivas Tablas de Zonificación Catastral y de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2019, que fueron turnadas a Comisiones para su análisis correspondiente.

Escárcega, prevé ingresos por un total de 316 millones 529 mil 790 pesos; Campeche, que contempla ingresos por un mil 201 millones 490 mil 891 pesos; Candelaria, que prevé captar ingresos por 362 millones 902 mil 118 pesos; Palizada, con ingresos por 144 millones 351 mil 175 pesos; Hecelchakán, contemplando ingresos por 157 millones 974 mil 452 pesos; y Hopelchén, que prevé ingresos por 250 millones 110 mil 452 pesos.

En cuanto a sus Tablas de Zonificación Catastral, en su propuesta al Congreso local, Escárcega establece convenios de colaboración hacendaria y convenios de colaboración para el cobro de impuestos y derechos en caso de aprovechamiento con el gobierno del Estado; en la forma y términos que se ha realizado con anterioridad y una deuda del 2% del total de su presupuesto.

En el caso del municipio de Campeche no hay incremento al impuesto del predial para el 2019 sino que se actualiza con base al índice inflacionario del 5.1 por ciento.

Propone se eliminen los derechos por refrendo de uso perpetuo sobre la bóveda, cripta, nicho, u osario en panteones municipales.

De igual forma, propone contestar obligaciones a corto plazo y sin autorización del Congreso del Estado siempre cuando no exceda el 6% de sus ingresos.

En tanto el municipio de Candelaria propone contraer empréstito por un 6% de su presupuesto y el 1% de aumento a las unificación catastral.

En el caso del municipio de ser Hecelchakán no prevé aumentos catastrales ni actualizaciones en cuanto sus obligaciones a corto o mediano plazo; mientras que el municipio del Hopelchén, no se actualizan ni aumenta tarifas de impuesto predial.

Por unanimidad, los diputados de la LXIII Legislatura aprobaron la solicitud de licencia de Enrique Ku Herrera, quien sumará al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador como director general del Conalep.

Como parte del orden del día, se aprobó la integración de la Comisión Especial de Creación de Nuevos Municipios en el Estado, que de manera plural la conforman los legisladores Rashid Trejo Martínez, como presidente; vicepresidente, Ambrocio López Delgado; secretario, Francisco José Inurreta Borges; primer vocal, Oscar Eduardo Uc Dzul; segunda vocal, Etelvina Correa Damián; tercer vocal, Álvar Eduardo Ortiz Azar; y cuarto vocal, Luis Alonso García Hernández, a quienes la presidenta de la Directiva tomó la protesta de ley.

También se aprobó por unanimidad, previa dispensa de más trámites, un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado de Campeche exhorte a las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, para que realicen las acciones pertinentes para rechazar la iniciativa de modificaciones a la Ley del Issste.

De igual forma, fueron leídas dos iniciativas más: una, para adicionar la fracción VIII al artículo 54 de la Ley de Deporte y la Cultura Física para el Estado de Campeche, y otra para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche, para modernizar y adecuar el marco el marco normativo para que todos los elementos policiales estatales en Campeche sean adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

En asuntos generales, hicieron uso de la tribuna parlamentaria los diputados Emilio Lara Calderón, deseando lo mejor al nuevo gobierno federal; Álvar Eduardo Ortiz Azar, sumándose a la iniciativa del diputado José Luis Flores Pacheco, en materia de seguridad; Celia Rodríguez Gil, con un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dé contestación a un oficio, a fin de dar continuidad al proceso de desincorporación del polígono donde se encuentra la colonia Santa Rosalía, en Ciudad del Carmen, tema al que se sumó Joaquín Alberto Notario Zavala.

José Luis Flores Pacheco, invitó desde la tribuna legislativa a sus compañeros diputados y a abogados en general a enriquecer y nutrir su iniciativa de Ley, en reuniones a efectuarse los próximos miércoles y viernes, en la sala “María Lavalle Urbina” del Palacio Legislativo.

