Sin dudas, Pemex estará en Carmen, aclara AMC

Tienen el gran compromiso de gestionar recursos para que Campeche pueda llevar a cabo mayores acciones en beneficio de los ciudadanos

Los legisladores federales campechanos serán fundamentales en la labor de gestión para obtener mayores recursos para nuestra Entidad, afirmo el Gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas, quien, además, se mostró confiado de que las oficinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) se instalarán en Carmen.

Ante las recientes declaraciones hechas por el gobernador electo de Tabasco, Augusto López Hernández, de las cuales se dijo respetuoso, el mandatario estatal se mostró convencido de que el presidente electo de la República cumplirá con su promesa de campaña a los habitantes campechanos.

-Nosotros no tenemos ninguna duda que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cumplirá con todos y cada uno de sus compromisos con Campeche, así lo hemos manifestado y así lo ha expresado en todas las reuniones que se han sostenido -expresó en entrevista al término de la ofrenda floral con motivo del 478 aniversario de la Fundación de San Francisco de Campeche en el monumento “4 de Octubre”.

En entrevista posterior en el aeropuerto “Ing. Alberto Acuña Ongay” antes de abordar el vuelo comercial, reiteró que la promesa de campaña de López Obrador fue de que sería en Campeche y por ende se han sostenido reuniones con la próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle García y el futuro director general de PEMEX, Octavio Romero Oropeza.

VISITA DE AMLO A CARMEN, EL 13

Por otro lado, confirmó que se prevé la visita del presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, el próximo 13 de octubre, al municipio de Carmen, donde participará en una reunión muy importante no solo para Campeche, sino para el país.

De igual manera, Moreno Cárdenas respondió a todos aquellos señalamientos que se hicieron en donde se le culpa, presuntamente, de ser el motivo por el cual el próximo gobierno federal cambió la decisión de llevar las oficinas de Pemex a otra entidad, a lo que dijo, “nosotros aquí con firmeza, con claridad, estaremos señalando las cosas que no estemos de acuerdo, pues nadie nos puede quitar el derecho a opinar… yo jamás me quedaré callado ante nada, a mí me sobra carácter y me sobra orgullo para defender a nuestro Estado”.

Otra de las pruebas de dichas promesas, es la consolidación del Tren Maya, considerada la más importante inversión de infraestructura en el Sureste del país, en donde se busca fortalecer a la Entidad en cuanto a la integración comercial y turística, por lo que se buscará que en dicha zona se atraigan mayores programas sociales, así como mecanismos para lograr el desarrollo.

Finalmente, preciso que serán los legisladores federales (senadores y diputados federales) campechanos, quienes tienen el gran compromiso de gestionar recursos para que Campeche pueda llevar a cabo mayores acciones en beneficio de los ciudadanos, confirmando que después de que se tenga dicho presupuesto, se dará a conocer de manera pública, pero recalcó que la prioridad serán los programas de desarrollo social, de inversión, de infraestructura, de vivienda, y de salud.

