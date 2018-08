Sin repuntar la captura de pulpo: pescadores

Por embarcación están sacando entre 3 y 12 kilos

No repunta la temporada de pulpo en la entidad, las capturas continúan entre 3 y 12 kilos; el líder de la cooperativa Pescadores en Defensa del Mar, Virgilio Pérez Chan, destacó que estos resultados son consecuencia de las denuncias que se realizaron desde abril a la fecha y no tuvieron la importancia para las autoridades, mismas que permitieron la depredación en las costas campechanas.

Pese a la mala racha, señaló que hay una posibilidad de que mejore la situación provisionalmente, pues aún esperan que, para el siguiente mes y el tiempo restante de la temporada, mejore paulatinamente en la bahía campechana, estoante la posibilidad de desplazarse entre 70 millas lineales terrestres, es decir, desplazarse hacia la zona cercana de Isla Arena para poder obtener buena captura.

Dijo que según los reportes de arribo a nivel estado, en dicha zona de la entidad se han presentado desde inicio de temporada entre 40 y 60 kilos de molusco capturado por embarcación y la captura ha sido constante, situación por la cual, algunos pescadores dela capital del estado pudieran desplazarse para sostener parte de su economía, pues, aunque el gasto diario aumente considerablemente, con esos 40 kilos tuvieran un buen margen de ganancia.

Actualmente, el gasto diario se aproxima a los 600 y 800 pesos, con un precio de entre 90 pesos por kilo dependiendo el tamaño y talla del molusco, llegar a muelle con solo 3 kilos es una total pérdida, pues se traduciría en 270 pesos, en caso de sacar los 12 kilos se convierten en poco más de mil pesos, pero resulta solo en unos 200 pesos de ganancia para el pescador, mismos que se van en la inversión del siguiente día.

Pérez Chan destacó que desde la primera semana se empezaron a resentir los golpes de las bajas capturas, deudas y más deudas para los hombres de mar que tienen que invertir diario en al menos 20 o 30 litros de gasolina para toda la temporada, carnada constante para que puedan salir a la pesca y claro, tienen que comer, aunque sea en medio del mar, por ello es que según varios pescadores tienen que traer dependiendo del precio, al menos 15 kilos diarios.

No obstante, el líder pescador señaló que la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) así como la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado (Sepesca), tienen conocimiento de la situación, de las denuncias anónimas y las que tuvieron que enfrentarse al temor de tener represalias como ya ha pasado anteriormente, pero nada se ha hecho, pues aseguró que los pescadores continúan reportando presencia de buzos y depredadores, pero no de inspectores.

“Ni siquiera nos han dado la cara, no hay manera de hacer algo porque luego los buzos nos amenazan a nosotros, las inspecciones ya se tardaron y es necesario que las autoridades hagan algo para combatir este problema, pues, aunque se requiere la participación de todos, si no hay alguien que castigue o de la pauta para que haya una sanción, no dejarán de existir los buzos y el producto seguirá escaseando”, dijo.