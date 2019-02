Sin solución el lío cañero; 3 semanas

Conadesucar y Fimae no respaldan a los productores cañeros; permanecerán tomadas las instalaciones hasta el 7 de febrero

Las bodegas de azúcar del ingenio La Joya siguen tomadas a casi tres semanas de iniciar con el plantón de los cañeros debido a la falta de cumplimiento por parte de la Conadesucar y del Fideicomiso de Exportación para los Excedentes de Azúcar (Fimae) que aún no saben bien cómo, cuándo, cuánto y dónde se harán los envíos de este producto campechano al mercado que mejor haya pagado por la materia prima. Hace unos días, incluso, hubo un intento de sacar azúcar pero no lo permitieron los cañeros.

El líder de la agrupación de cañeros más grande del municipio de Champotón, Ambrosio López Delgado, aseguró que permanecerán ahí hasta que la fecha se cumpla, 7 de febrero, y no permitirán que salga azúcar si los empresarios no respaldan correctamente la venta de la misma y claro, no aseguran que una parte de la misma será para el mercado de otros países, pues lo que requieren es que tenga un mejor precio de acuerdo a los pagos de remanente que salieron muy bajos por el carbe obtenido.

También mencionó que hasta el momento el ingenio no ha tenido problemas con la molienda, pues esta continúa a pesar que se tienen tomadas las bodegas. Hasta el momento, incluso, van cerca de 30 mil toneladas de caña molidas, y se espera que aumente aún más, pues no se está moliendo a todo lo que dan las máquinas, esto debido a que apenas se está agarrando impulso y no quieren dañarlas debido a los problemas que hubieran durante las pruebas de molienda en el mes de diciembre.

Se espera que en breve haya un acuerdo y se empiece a mover el azúcar a los mercados adecuados, e incluso, al menos ya hubo un documento en el que ya se tiene aparentemente aseguradas más de 23 mil toneladas de azúcar que primeramente serán enviadas al puerto de Progreso, en el vecino estado de Yucatán, y de ahí se transportará a países europeos para su distribución a los mercados locales, pues el azúcar mexicana es un producto apreciado en dicho mercado.

Seguidamente, esperarán a que el resto del tonelaje que se debe exportar sea inventariado y se realice el proceso, de lo contrario, estarían obligando a los cañeros a tomar por completo los complejos azucareros del país y no se quiere llegar hasta esas instancias, pues luego sería tomar carreteras y demás y los problemas ya no tendrían marcha atrás, “Siempre buscaremos que se nos cumpla, de buena manera primero y ya luego veremos medidas con más presión, pero siempre por el bien de los cañeros”, finalizó.