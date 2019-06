Sindicalizados no van a ser despedidos

La delegada federal, Katia Meave Ferniza, dijo desconocer el número de personas que perdieron su empleo en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y en cuanto a los de base, dijo, no hay ningún despido.

En entrevista, puntualizó que aquellos cuyos contratos ya vencieron, son quienes pasarán a formar parte de las estadísticas de desempleo, no se les está renovando y en el caso de los delegados nombrados por la anterior administración federal, señaló, están presentando sus renuncias.

A pregunta expresa, recalcó que los ajustes en el personal están siendo a criterio y en la menor cantidad posible de despidos por delegación.

-Ahorita se está especulando mucho y pediría a los trabajadores de base y a la prensa que nos ayudaran a tener comunicación oficial – acotó.

Recordó que la fecha plazo para hacer esos ajustes era este 31 de mayo, y negó despidos en su área, justificando que solo no se están renovando contratos.

Asimismo, reiteró que los sindicatos están aún en pláticas para llegar a acuerdos, “desconozco cuáles son los términos, pero, bueno, se están buscando opciones”.

Ante la desaparición de Profeco y Prodecom en Campeche, sostuvo que se está analizando y serán bienvenidas aquellas propuestas que signifiquen un ahorro para el Gobierno Federal, pero, no hay nada definido.

Aseguró que no pasarán por encima de nadie y menos de los trabajadores de base, garantizando los derechos de todos.

En tema aparte, con respecto al sector pesquero, indicó se ha comentado con ellos sus preocupaciones y demandas, principalmente del combustible para las embarcaciones que reciben por parte de la Secretaría de Hacienda y Conapesca, así como en materia de seguridad.

-Va a venir el comisionado, pero aún no tenemos fecha, se había programado una (reunión), pero se canceló -concluyó.

0 Share