Reitera el sindicato llamado al diálogo

*Tercer día de huelga *Esperan que el alcalde recapacite y acepte la oportunidad que se le está dando para sentarse a negociar lo que si se pueda cumplir para los trabajadores

Y aunque los ánimos se calmaron en el tercer día de huelga en el Ayuntamiento de Campeche, continúa brillando por su ausencia la voluntad de diálogo por parte de las autoridades municipales.

Por lo pronto los líderes al frente de la misma, Manuel Bonilla Carrillo, de la Sección Sindical “Corazón Valiente”, y José del Carmen Urueta Moha, secretario general de los Tres Poderes, señalaron que continúan esperando a que el alcalde “deje de salirse de la tangente, de enviar grupos de choque y tratar de reventar la huelga (…) porque le mantenemos la oportunidad de sentarse a negociar para terminar” con esta.

Es así que a pesar de los conatos de bronca entre los trabajadores enviados por el edil para tratar de hacerlos quedar mal ante los ojos de los ciudadanos, los líderes sindicales reconocen que estos están molestos por la falta de algunos servicios o las labores entorpecidas en algunas oficinas del Ayuntamiento, situación por lo cual les pidieron paciencia y comprensión a este derecho laboral que les corresponde por conformar un sindicato que siempre ha peleado por lo mejor de los trabajadores.

Bonilla Carrillo rechazó que todo sea un pleito personal, como lo ha querido hacer parecer el alcalde y su gente en las redes sociales, plataforma que ha servido “como herramienta para mentir a los ciudadanos y querer quedar como una víctima”, y de nueva cuenta, el líder sindical insistió en que “no importan las ofensas, sino que haya diálogo para ya no seguir perjudicando a nadie y todos regresen a trabajar”.

-Lo reitero, si Eliseo Fernández Montúfar no quiere sentarse a negociar en la misma mesa que yo, entonces no hay problema, que vaya mi secretario de Conflictos e incluso los delegados sindicales, pues esto no es cosa mía, sino es por la reinstalación de 9 compañeros que fueron dados de baja injustamente y más cuando aparentemente hay otros que se encuentran casi con un pie fuera de sus labores, pues los han mantenido a disposición de las oficinas desde que llegó al poder el alcalde, eso es lo que no permitiremos, además que el aumento salarial es uno de nuestros estandartes.

Manifestó que siempre han pedido más del 10 % o un margen parecido a este 12 que tienen especificado en el pliego petitorio, asimismo, reconoció que nunca les han dado tal aumento, pero dijo que es necesario negociarlo.

-Estamos abiertos a estas opciones y al ser una ley que el Ayuntamiento no puede solventar un aumento de dicho margen, pues es fácil hablarlo –e insistió-, si quiere (el alcalde) aún se puede negociar, pero si el dictamen de la Junta local de Conciliación y Arbitraje es a favor de nosotros se le acabará la oportunidad de negociar y entonces se pedirá por completo el cumplimiento de todo el pliego petitorio.

Por su parte, Urueta Moha afirmó que no claudicarán y que continuarán apoyando a los trabajadores del Ayuntamiento de Campeche, aun cuando desde el pasado jueves en la tarde llegaron a la capital trabajadores de otros municipios que están dejando sus labores

por venir a apoyar a la huelga en la capital.

Por lo pronto, insistieron en que esperan que el alcalde recapacite y acepte la oportunidad que se le está dando para sentarse a negociar lo que si se pueda cumplir para los trabajadores, recordando que no es un capricho de los líderes ni de nadie, sino que es un beneficio que tienen los sindicalizados y que como tal lo debe respetar.