Bajo número de delitos contra la mujer

De 30 mil 79 denuncias a nivel nacional durante el primer semestre del año, solo 34 correspondieron al Estado de Campeche, indica el estudio “Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género”

Con 34 denuncias presentadas, Campeche fue una de las dos entidades que registró el menor número de delitos dolosos contra la mujer, durante el primer semestre de 2018, reveló el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), a través del estudio “Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género”.

El documento en cuestión, detalla que, entre enero y junio de este año, a nivel nacional se realizaron 30 mil 79 denuncias por lesiones dolosas contra mujeres, observándose que el mayor número de casos ocurrió en el Estado de México, Baja California, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, donde se alcanzaron entre más de siete mil 500 y mil 600 querellas.

En un gráfico incluido en el reporte, se observa que caso contrario ocurrió en los estados de Campeche y Nayarit, donde se presentaron 34 y 32 denuncias, respectivamente.

El SNSP señala en su evaluación que tanto Aguascalientes como la Ciudad de México, no distinguen el sexo de las víctimas de lesiones dolosas y las registran en la categoría de “sexo no identificado”, por lo que no se precisa el número de denuncias interpuestas.

Cabe resaltar que este estudio se da en cumplimiento al acuerdo 04/XLII/2017 del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), con el objetivo de poner a disposición de la sociedad, de manera integrada en un sola plataforma, un conjunto de datos estadísticos sobre violencia contra las mujeres para conocer de forma oportuna la magnitud, tendencia y ubicación geográfica de las conductas y acciones que atentan en contra de este grupo de población y así contribuir al análisis y al diseño de políticas públicas en la materia.

El reporte presentado se elaboró con datos provenientes de las denuncias realizadas ante el Ministerio Público en las 32 entidades federativas, y de las estadísticas de llamadas al número único 911, relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres y que son registradas por los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia en las entidades federativa.