Sociedad, aburrida de funcionarios y dirigentes elegantes de oficina

Lo que necesita el PRI en estos momentos de un dirigente es tener sabiduría y que una a todos, ser muy trabajador, muy probado y, sobre todo, que esté cerca de la gente, subrayó el gobernador Carlos Miguel Aysa González, que asistió a la sesión extraordinaria de ese partido como consejero político.

-La gente quiere que estemos con ellos. Ya está muy aburrida de los funcionarios elegantes y de los partidos, que estén en aires acondicionados. Deben estar junto con el pueblo -acotó.

TODOS LUCHAMOS PARA

REDUCIR TARIFAS DE CFE

En tema aparte, al preguntarle acerca de las reuniones ha sostenido con autoridades federales y la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, y las gestiones a favor de los campechanos, adelantó que la próxima semana tiene una reunión en Palacio Nacional.

-Vamos bien, el señor Presidente quiere bastante a Campeche y lo demuestra en el momento de las solicitudes que hacemos; está caminando bien lo de Comisión Federal de Electricidad, a ver qué logramos y quiero decir que estoy empujando, le pedí al Presidente, a Manuel Bartlet, pero hay una gran lucha desde antes que yo llegara para que los campechanos tengamos mejores tarifas – puntualizó.

Subrayó que tanto diputados, senadores y ex legisladores de todos los partidos, han enarbolado en algún momento esa gran causa.

-Es que todos los campechanos estamos luchando para que las tarifas se reduzcan en todo lo posible.

A pregunta expresa sobre la aportación que se dijo tendría que hacer el Gobierno del Estado, para una reducción en las tarifas de energía eléctrica, el mandatario estatal mencionó que “tengo negociaciones de primer nivel y estamos viendo. Ese esquema existe, pero estamos viendo que no le cueste o le cueste lo menos al Estado”.

Sobre el compromiso del Gobierno Federal con Campeche, Aysa González dijo, “no les puedo decir, pero nos ha ido muy bien. Hemos conseguido muchas cosas y lo van a ver en el Presupuesto; lo que hemos pedido hemos sido atendidos. No me puedo quejar”, significó.

En cuanto a la consulta indígena para el proyecto del Tren Maya, que iniciarán en diciembre próximo, destacó que estará en manos del Gobierno Federal, pero si pide apoyo, de inmediato se coadyuvará, ya que es una parte importante para que inicie el proyecto. “Ojalá se dé porque la obra trae mucha inversión en Campeche”, finalizó.