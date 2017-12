Solapa Rolando Zapata el despojo de tierras en Yucatán; denuncian

Representantes legales del Ejido de Conkal, denunciaron que el director general del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida, se está apoderando de la Hacienda San Diego Cutz y de decenas de hectáreas de los ejidatarios que ellos son apoderados.

Los litigantes explicaron que en complicidad de las autoridades agrarias federales, como el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria; además de aprovecharse de su cargo en el Gobierno del Estado, que encabeza Rolando Zapata Bello, es que ha estado sobornando a algunos comisarios ejidales para hacerse de las más de 50 hectáreas de labriegos conkaleños.

El director del Cereso se posesionó de siete parcelas, seis de la cuales ya vendió en 21 millones de pesos y la restante es donde se ubica la Hacienda San Diego Cutz del municipio de Conkal, la cual tiene una valor aproximado de 180 millones de pesos, denunció.

Aunque parezca increíble este funcionario público no es ejidatario y durante su gestión como director del penal no pudo hacerse de este cargo, porque para poder ser ejidatario la persona tiene que ser posesionario durante un año, como ejemplo, debe de haber cultivado la tierra, haber estado avecindado durante un año para que la asamblea te designe, situación que hasta la fecha no se ha dado.

De hecho, no hay registro que demuestren que se realizó una asamblea ejidal que avales que fue avecindado del ejido Conkal, cuyas irregularidades ya fueron señaladas ante un Juzgado Civil. Las pruebas las presentamos en la demanda que están a su nombre. Las señalamos en la denuncia, que consiste en la nulidad de los actos mediante los cuales fueron aceptados como posesionarios, el cual es inexistente, o sea, son nulos, remarcó. La compra ilegal de tierras se vive en todo el territorio yucateco, pues autoridades y empresarios han tejido una red de corrupción para despojar a los parcelarios de sus terrenos.