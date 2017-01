Solo la mitad de chatarrería cumple con disposiciones de medio ambiente: Negrín

La Procuraduría de Protección al Ambiente continuará trabajando en la regularización de Centros de Disposición Temporal de Residuos, conocidos como “chatarrerías” -25 en Campeche y Carmen-, de las que solo la mitad cumple con este proceso, así el titular de la dependencia, José Eduardo Bravo Negrín.

-Para este año se seguirá revisando lo que por primera vez se inició el año que acaba de concluir en la verificación de las chatarrerías, sobre todo en Ciudad del Carmen y Campeche, ya que la mayoría de los que se dedican a esto, tienen conocimiento de la legislación local y ya se están poniendo al día en las oficinas de la SemarnatCam.

Asimismo, apuntó que se les está asesorando y a los que no han cumplido se les aplicó las sanciones que correspondientes, por lo que remarcó que no hay prórroga, sólo en los casos que no han sido denunciados ante la Procuraduría o que no hayan detectado, “estarán a tiempo, pero aquellos que ya detectamos y no han sido regularizados, vamos a seguir en esta línea cada año, en la cual deben contar con sus permisos”.

Resaltó que ha sido un proceso muy complejo, porque se han encontrado con chatarrerías de todo tipo, unas que ya son negocios muy importantes y otras que aún están empezando, sin embargo todas tienen que cumplir con el reglamento para su funcionamiento.

-Todas tienen que estar al corriente de sus permisos, y nosotros lo que hacemos es aplicar lo que marca la ley por parejo y a las que no las tengan, se tomarán las medidas pertinentes, ya sea multarlas o clausurarlas, entonces para los que se dedican a este negocio y no están al corriente, pueden acercarse a nosotros y los asesoramos para que lo puedan hacer lo más pronto posible.

Bravo Negrín pidió a la ciudadanía que coopere con sus denuncias en la Procuraduría y así poder detectar a más chatarrerías que seguramente más hay en las colonias populares y en otros lugares, “para esto está la Procuraduría para que la gente con sus denuncias sin el ánimo de afectar a alguien se cumpla la ley, así como lo pidió el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, que todos estén al día y al corriente con sus permisos”.