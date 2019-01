Solución a conflicto agrario, piden a Secretaría de Bienestar

Las autoridades de la Secretaría de Bienestar que criticaban al anterior gobierno de no resolver la situación que aqueja a campesinos que acusaban desalojo o invasiones, vuelven a las prácticas del anterior gobierno federal al citarles el día 14 y ahora decirles que hasta el lunes les atenderán, señaló el líder campesino Luis Antonio Che Cu, quien continúa buscando soluciones para los ejidatarios de varios municipios, entre ellos Candelaria.

Los campesinos del ejido Pomuch asistieron a una reunión en la Secretaría de Bienestar como estaba acordado y firmado en la Ciudad de México, y ahora, les dicen en la delegación que hasta el lunes los atenderán. Los campesinos exigen que les paguen lo que han gastado en el viaje para que puedan volver el lunes, pues es fácil pedirles a los trabajadores del campo que regresen otro día ya que no saben lo que tienen que hacer para poder llegar a la capital.

A su vez, exigieron la pronta solución del conflicto de sus tierras; dicen que si el gobierno federal no puede resolver la indemnización de las tierras invadidas, que les sean devueltas inmediatamente, pues fue mediante varias reuniones que se dieron opciones y propuestas, ya dos sexenios estuvieron dando vueltas, reuniéndose y manifestándose tanto en la entidad como en la Ciudad de México, por lo que ya es justo que se termine el conflicto.

Aseguran que están de acuerdo en que se les queden las tierras a los invasores, pero que les den una indemnización justa, y que cuando menos sea mediante un valuador que pueda dictaminar lo que realmente corresponde, pues aunque no lo parezca, el no trabajar un espacio como campo de cultivo, les deja pérdidas, más cuando estos no tienen otro oficio al cual dedicarse que no sea el campo.

Trascendió que para no haber mal entendidos entre los representantes del nuevo Gobierno Federal y los integrantes del Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata, si les dieron entrada a las oficinas, se pusieron en contacto con los responsables momentáneos y se entendió que los trabajos técnicos ya se hicieron, ahora solo es darle seguimiento al proceso para que los recursos se liberen y no vaya a pasar lo de otros años que se quedaban sin posibilidades por el uso de estos recursos.