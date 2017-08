Sortean beisbolistas campechanos

Se realizó la tercera reunión de planificación con el sorteo de los peloteros campechanos entre los equipos participantes.

El tema central de la tercera reunión de planificación de la Liga Estatal Campechana de Béisbol, 2017-2018 eran los peloteros campechanos y finalmente se decidió realizar un sorteo con los ocho equipos que iniciarán la XXXVI el domingo 17 de septiembre.

En la junta de directivos de la Campechana, la cual es encabezada por Ambrosio López Delgado, se contó con la presencia de Francisco Campos, quién fue en representación de los beisbolistas campechanos.

“Yo no vengo porque vaya a jugar en la Liga Estatal Campechana, gracias a Dios voy a estar de coach con los Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico, pero si vengo apoyar al pelotero campechano y además yo me siento campechano, para que no se le considere refuerzo.”

En la segunda reunión del 12 de agosto se acordó que los jugadores campechanos de LMB, sean considerados refuerzos por tener un nivel superior a los amateurs y además por el monto de su trabajo que hay que pagarles por ser peloteros de Liga Mexicana.

FACTOR ECONÓMICO

Se viven momentos difíciles, ya se acabaron aquellos tiempos donde los ayuntamientos manejaban mucho dinero cada semana, en sus nóminas, ahora el 80 por ciento somos personas morales y no es fácil tener equipos armados hasta los dientes.

¿Porque se acordó que el pelotero campechano de LMB sea refuerzo? Para evitar que uno de los equipos participantes acapare a la mayoría de los campechanos y con ello tome ventaja.

Por su parte el directivo de los Tigres de Candelaria, señaló:“queremos una liga competitiva y equilibrada, no tiene ningún chiste que desde un principio se sepa que equipo va ser campeón, al estar muy reforzados”.

De igual manera Fernando Tun Estrella de los Cañeros de Xkeulil, mencionó, “a nosotros nos cuesta la participación de nuestros equipos y no se trata de bloquear a los peloteros campechanos, el reglamento es claro,se tiene derecho a dos refuerzos y si ellos tienen el nivel se les contratará, si no buscaremos otra opción.

CAMPECHANOS SORTEADOS

1.- HOPELCHÉN= Benjamín Sandoval Mijangos, lanzador.

2.- BÉCAL= Luis Castillo Chuc, lanzador.

3.- XKEULIL= Ismael “Makanaki” Castillo, lanzador.

4.- SEYBAPLAYA= Alberto Cañedo, receptor.

5.- VILLAMADERO= Erik Sandoval, jugador de cuadro.

6.- CHAMPOTÓN= Ricardo Arias, lanzador.

7.- SABANCUY= Francisco Williams, utility.

8.- CANDELARIA= Marco Guzmán Jr. Jugador de cuadro.

El sistema de partidos será cada domingo con dobles encuentros, desde las 11 de la mañana. Finalizando el calendario el 24 de diciembre, el domingo 5 de noviembre será el juego de estrellas en lugar por decidir.