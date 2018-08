Superar las elecciones y ponerse a trabajar: Gobernador

Seguiremos gestionando más recursos: Alejandro Moreno Cárdenas

Hay que superar la elección, hoy, mientras unos andan perdiendo el tiempo en eso, nosotros andamos trabajando, manifestó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas respecto de la reunión a la que invitó el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador al ex candidato de la coalición “México para todos”, José Antonio Meade.

Subrayó que “mientras otros andan pensando en la inmortalidad del cangrejo (…) imagínense ustedes, el licenciado Andrés Manuel López Obrador en un acto de responsabilidad, de compromiso, de categoría política como yo digo, de esa disposición que hay para construir a favor del país, está haciendo los acercamientos con todos los políticos de México, los actores políticos, sociales, económicos”, recalcó.

Aseveró que es su deseo que le vaya bien a la nueva administración federal, porque si le va bien a López Obrador como presidente de México, le va ir bien a Campeche y al país.

-Y nosotros pondremos todo nuestro empeño y todo nuestro compromiso porque así sea, pero lo he dicho siempre, nosotros tenemos orgullo, tenemos carácter, tenemos categoría y del tamaño de la amabilidad federal, será el tamaño de la amabilidad estatal con el nuevo gobierno -acotó.

A propósito de reuniones, el mandatario estatal reconoció la disposición para pensar y trabajar por Campeche de los diputados federales y senadores electos, con quienes se reunió para analizar la gestión de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, así como la apertura, el compromiso y defender los programas y proyectos en beneficio del Estado, entre ellos, Aníbal Ostoa Ortega, Carlos Martínez Aké, Rocío Abreu Artiñano, Irasema Buenfil García, José Luis Gómez, por citar a algunos.

Al salir de las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), donde recibió un reconocimiento, el mandatario estatal resaltó en entrevista que será una de las muchas reuniones que sostendrá con ellos, en espera de la propuesta del paquete económico para el próximo año.

-Hay un gran compromiso, eso lo he dicho y lo comento, no es un secreto, en la reunión que tuvimos en la Conferencia Nacional de Gobernadores con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, obtuvimos de él no solo su apoyo, su respaldo, sino el compromiso de apoyar las obras de infraestructura más importantes para el Estado de Campeche, los programas sociales para la gente más necesitada, adultos mayores, mujeres, jóvenes comprometidos en el sector educativo.

Enfatizó que habrán de fortalecerse los rubros de seguridad y salud, principalmente, a fin de seguir teniendo un Estado de paz, de armonía y de tranquilidad.

Ante ello, calificó la reunión con los siete legisladores federales del Estado de Campeche de muy provechosa, “y así seguiremos trabajando para tener mayores recursos y programas para Campeche”, manifestó.

A pregunta expresa, el gobernador Moreno Cárdenas expresó que se ha dado vuelta a la página del 1 de julio, y se está demostrando con trabajo en equipo.

-Nosotros seremos un gobierno respetuoso, un gobierno que trabaje, que colabore en equipo con la nueva administración federal y creo que a Campeche le va a ir muy bien -reiteró.

Aunque también señaló que ello no exime que en la arena política, cada uno de los partidos haga su posicionamiento con base en los trabajos del día a día.

Finalmente, hizo un reconocimiento a la labor realizada por la CMIC, al destacar que es una Cámara de las más importantes a nivel nacional, “los constructores campechanos, sus agremiados, son gente comprometida, que estamos trabajando para tener obras de calidad, obras de primera”.