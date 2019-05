Desacata alcalde dictamen para construir gasolineras

*Permisos están vigentes *Demandarán al alcalde y al director de Desarrollo Urbano Municipal por abuso de autoridad

Por abuso de autoridad y desacato a la orden de un juez federal, que determinó que durante el juicio de amparo podían continuar con la construcción de dos gasolineras en la ciudad, la empresa Full Gas interpondrán una demanda contra al alcalde de Campeche y del director de Desarrollo Urbano Municipal.

Así lo dio a conocer el representante legal de dicha empresa, Jesús Abraham Montoya Melo, quien afirmó que el Ayuntamiento de Campeche hace unos días suspendió irregularmente estas obras, a pesar de contar con las licencias vigentes hasta septiembre de 2019.

“Son dos estaciones suspendidas, una en la avenida Colosio y otra aquí en IMI, ambas han sido suspendidas, las dos tienen la suspensión definitiva del juez de Distrito y están siendo arbitrariamente clausuradas por la autoridad municipal”, comentó.

Así mismo, señaló que la autoridad municipal atribuye a su acción que ellos no expidieron los permisos, aunque estos siguen vigentes, razón por la cual decidieron interponer una primera demanda por la forma irregular en la que suspendieron la construcción de estas dos estaciones.

“No importa qué administración las expidió, lo importante es que son expedidas por una autoridad, continúan vigentes, se tienen que respetar estos derechos adquiridos, no son renovables porque tienen una vigencia determinada y durante el tiempo que dure se tiene que respetar”, recalcó.

“Mientras se resuelve o se sentencia, podemos continuar con la construcción, lo cual a la autoridad no le importó, no está cumpliendo y el viernes pasado volvimos a ser objeto del abuso de la autoridad por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y el presidente municipal, volviendo a colocar sellos. Nos preocupa que no se está respetando el estado de derecho, están haciendo lo que quieren, no solo esta violentando el derecho de mi representada, además, está violando una orden judicial”, sostuvo.

Lamentó el actuar del Gobierno Municipal, ya que la empresa se ha conducido de acuerdo a la Ley y de cumplir con las normativas, por lo cual, se ven en la necesidad de interponer otra demanda ante el mismo juez de distrito, por este incidente que no respeta la instrucción judicial.