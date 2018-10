Suspensión del Anexo 32 afectará a municipios

Construcción de rellenos sanitarios quedarán inconclusos

La falta de transparencia de otros estados del país provocó que Municipios de Campeche no puedan continuar con sus proyectos de rellenos sanitarios, y se suspendiera definitivamente el Anexo 32, por el cual se autorizaban recursos para temas ambientales para los Estados.

Confirmó lo anterior José Bravo Negrín, procurador de Medio Ambiente del Gobierno del Estado, tras señalar que Campeche recibió por seis años 100 millones de pesos para iniciar la creación de rellenos sanitarios de los Ayuntamientos.

“Y luego, de un día para otro, se acabó el anexo y lo dejaron de dar. Y de un año para otro pasó a cero pesos y los rellenos sanitarios de los Ayuntamientos se quedaron al 40 o 60 por ciento”.

Expuso que, al tratarse de una cantidad de recursos importante que los Ayuntamientos no tienen y los Gobiernos Estatales tampoco, “se va a la basura toda la inversión que se había hecho”.

Ante esa situación, manifestó que se están realizando las gestiones correspondientes con el Congreso de la Unión, de donde aprobaron esos recursos para poder darle continuidad a ese proyecto ambiental.

Significó que, aunque van bien, lo que debió concluirse en un año, ahora se hará en cuatro, cinco o más años “si es que se logra hacer”.

En ese sentido, comentó que Roberto Alcalá Ferráez, presidente de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (Anaae), está poniendo todo de su parte para que regresen esos recursos a los Estados, “como ellos quieran, pues la justificación para desaparecer el Anexo 32 fue el tema de los malos manejos y las malas comprobaciones”.

Subrayó que por algunos Estados que no comprobaron o los malgastaron, nos castigaron a todos, entonces hay que hacer esfuerzos para mayor comprobación y transparencia, pero no desaparecer los dineros de un día para otro, porque causan problemas como los que estamos viviendo -acotó.

Asimismo, recalcó que no solo se deben eficientar los mecanismos de comprobación y el castigo sea solo para quienes no los cumplan, “el que no cumpla que el próximo año no les den recurso o una sanción más severa, incluso, puede haber un aliciente para quienes cumplan con todo”, precisó.

A pregunta expresa, Bravo Negrín mencionó que algunos municipios se quedaron a medias, “Hopelchén y Calkiní son de los que más avance tenían y ante la gran cantidad de recursos suspendidos, van a pasar algunos años para que puedan terminar”.

-En la mayoría de los municipios falta un mejor manejo de los residuos; y la Procuraduría ha impuesto multas que van de 70 mil a 1.5 millones de pesos -concluyó.