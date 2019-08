Sutcobacam se uniría al paro nacional

Protesta de “brazos caídos” el próximo 26 de agosto, como presión a autoridades federales para que cumplan con el pago pendiente de aguinaldos e incentivos a personal sindicalizado

En caso de no tener una respuesta favorable con respecto al pago de aguinaldos y de incentivos como el k1, más de 450 trabajadores sindicalizados del Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam), se sumarán a la protesta nacional de “brazos caídos”, como una primera medida de presión ante las autoridades federales el próximo 26 de agosto, señaló la secretaria general, Ana May Cardeña.

En entrevista, reafirmó que a pesar de cubrir una serie de documentos con dichas solicitudes, hasta el día de hoy la federación no ha resuelto y tienen una gran preocupación porqué en la ejecución no vinieron contemplado las cantidades en esos rubros.

-Dijimos que a nivel nacional íbamos a realizar varias acciones, entre ellas esta hasta el momento para el día 26 de agosto brazos caídos a nivel nacional, que si nos confirman que no ha habido una respuesta antes de esa fecha entonces todos los 27 estados vamos a tener que sumarnos a la actividad nacional.

Comentó, que han sostenido reuniones tras reuniones con autoridades de la Secretaría de Educación Media Superior, en búsqueda de una respuesta de algunas peticiones que hicieron, sin embargo, en una última les dijeron que prácticamente los estados tiene que resolver muchas cuestiones presupuestales, lo cual no es lógico, ya que el convenio es bipartido y corresponde del 50 por ciento donde muchos y en el caso de Campeche ha cumplido con su parte.

-Esta es una primera acción a reserva de que no tengamos una respuesta positiva y seguiremos emprendiendo otras acciones porque si nos preocupa. De hecho la dirección del Cobacam nos pasa sus documentos, ellos como la parte estatal han hecho las gestiones pertinentes a nivel nacional, ya que en el aumento salarial no ha llegado de 3.5 algunos. Hay Gobiernos Estatales que están cubriendo estos recursos pero si es preocupante que no hay incremento, k1, aguinaldo, no hay nada -manifestó.