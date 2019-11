Tarifas eléctricas podrían modificarse

Las altas tarifas de luz eléctrica que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a los campechanos podrían modificarse de la tarifa 1C a la 1F gracias a las gestiones del gobernador, Carlos Miguel Aysa González, en conjunto con el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, el mandatario estatal, Carlos Miguel Aysa González, comentó que sostendría una reunión con el director general de la CFE, Manuel Bartlett, derivado de un acercamiento previo con el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, donde le planteó la preocupación por las altas tarifas de este servicio y la búsqueda de lograr su reducción que ha sido una de las demandas más importantes de los ciudadanos.

Asimismo, mencionó que, acompañado del secretario general de Gobierno, Pedro Armentía López y el titular de la Secretaría de Energía y Desarrollo Sustentable, Ricardo Fernández Ocampo, presentará un análisis que realizó la Universidad Autónoma de Campeche que fundamenta los motivos para que se considere una tarifa más baja.

-Quiero aclarar que esta situación la ha venido luchando mucha gente del Estado de Campeche que nosotros estamos apoyando y han habido legisladores de todos los partidos, tanto senadores como diputados, que han estado empujando para que eso se logre, o sea, yo como gobernador ahorita lo estoy apoyando con todo, por eso se lo planteé al señor presidente y él, con gran sensibilidad, le dijo al director general de la CFE que me atienda -dijo.

Refirió que con estas gestiones tomen en cuenta a la entidad para que se puedan reducir las tarifas que son muy altas, y por ello lo estarán sustentando con documentos, ya que la Comisión Nacional de Agua (Conagua) manifiesta que no da la temperatura.

-Conagua lo toma a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche y a esa hora realmente tenemos el fresco y ya salió el calor. No quiero decir que se está oponiendo porque me conocen que no amarro navajas, pero los tenemos que convencer, creo que hay una excelente voluntad y ustedes lo están viendo, me gusta gestionar ir con humildad y firme a las peticiones, hasta hoy el presidente nos ha atendido, el presidente quiere a Campeche y Campeche quiere al señor presidente Andrés Manuel López Obrador -puntualizó.