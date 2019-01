Temporal deja afectaciones al sector pesquero

Los estragos del frente frío número 31, no solo fueron para la ciudad y sus vialidades. Pescadores del Camino Real reportaron embarcaciones inundadas y dañadas, así como a las áreas de embarque. El líder pesquero, Virgilio Pérez Chan, en compañía de sus agremiados así como otros ribereños, dieron cuenta de al menos pérdidas por arriba de los 60 mil pesos.

Asimismo, manifestaron que el frente frío los agarró por sorpresa, pues no esperaban que tuviera el impacto observado. Señalaron que al menos en el Camino Real y otros muelles no se tienen reportes de compañeros que hayan quedado varados con la llegada del temporal, pues estos hicieron caso al llamado de la Capitanía de Puertos de no salir a la pesca desde el jueves debido a las condiciones del clima.

El líder de la Cooperativa “Pescadores en Defensa del Mar,” Virgilio Pérez Chan, dijo que buscarán acercarse a las autoridades para pedir su apoyo, pues son gastos que no tienen para subsanarse, lo recomendable sería buscar créditos mediante el apoyo de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Campeche (Sepesca), reunión que buscarán en breve, pues durante este día el titular de la dependencia se encontraba en Isla Arena en la búsqueda de los pescadores reportados como desaparecidos, mientras que en el municipio de Champotón también hubo un reporte similar.

Dentro de las peticiones del pescador, destacan más que nada la ayuda para reparar las embarcaciones, las cuales se golpearon entra ellas y la zona de baja marea, situación que les detendrá las actividades durante pesqueras por al menos unos meses hasta conseguir el apoyo del Gobierno del Estado, o en su caso, buscar de alguna manera reparar las embarcaciones, ya sea con un remedio que estos mismos busquen o que alguien especializado les haga el arreglo, pues por el momento están conscientes que no se podrán hacer de embarcaciones nuevas.