Tiranía de Zavala afecta a Morena El

Ha acaparado todo mediante posiciones políticas para familiares, amigos y quienes han pagado para tener dicha representación

“Manuel Zavala Salazar es un incongruente si piensa en cobrar más de dos salarios; él fue el motivo principal por el cual no concreté mi militancia en Morena, porque representa 100 por ciento los intereses de Fernando Ortega Bernés, y el Movimiento de Regeneración Nacional en Campeche se ha desvirtuado por su culpa, ahora acusa a sus compañeros de tener una especie de relación con el actual Gobernador, cuando es una total mentira”, aseguró Etelvina Correa Damián, diputada local plurinominal por el Partido del Trabajo.

Destacó que el dirigente estatal que se mantendrá un año más llevando las riendas del partido que lidera Andrés Manuel López Obrador, debería decidir qué hacer respecto a los cargos que tendrá durante los próximos doce meses, en donde estatutariamente no está permitido de acuerdo a las prácticas que ha fomentado el tabasqueño y que ha quedado plasmado, incluso, en Rocío Nahle, quien declaró solo será diputada federal y dejará a un lado la Subsecretaría de Gobernación.

Situación que descalificó la también dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), espacio donde no tiene sueldo alguno y que en comparación de la situación que se vive políticamente, el líder nacional de la UNTA les dijo que no es necesario que dejen el liderazgo, pues así, desde los puestos que hayan ganado la Unión, el campo mexicano tendrá representación legislativa, municipal, estatal e incluso federal.

Es por ello que Correa Damián acusó que todo lo relacionado con los problemas internos que persisten en Movimiento de Regeneración Nacional son fundados por el hartazgo que Zavala Salazar ha ocasionado ante tanta tiranía y protagonismo, pues ha acaparado todo mediante posiciones políticas para familiares, amigos y quienes han pagado para tener dicha representación, por ello es que se empeñó en poner a diversos coordinadores.

“Cuando salí del Partido de la Revolución Democrático (PRD) por traicionar sus convicciones idealistas de izquierda y juntarse con la derecha, decidí ir a Morena pues iba a apoyar a Ramón Ochoa Peña como amigo y por seguir la verdadera corriente de AMLO, pero cuando llegué, la cosa fue muy distinta, pues realmente Morena en Campeche es la viva imagen de lo que Fernando Ortega Bernés dejó en la entidad para continuar operando, todo el problema son los intereses de Manuel Zavala”, aseguró.

Agregó que, de igual manera, ya hablando de cosas fuertes, el dirigente estatal de Morena ha colocado a gente inexperta y que no da resultados benéficos para un movimiento de izquierda verdadero, pues reveló que, a nivel nacional, la elegida para ser la diputada federal por el Distrito 02 Electoral era ella y no Xóchitl Mejía Ortiz, por ello fue la razón de que al ver tanta porquería que Zavala Salazar tenía en el partido, prefirió irse al PT y sus 17 años de ideología de apoyo a AMLO.

“Cuando llegué con la notificación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena a la dirigencia estatal, Manuel Zavala me dijo: No amiga, Xóchitl será la diputada federal, a ti veremos dónde te colocamos, esto pese a que venía con órdenes de la Ciudad de México, no le importó y prefirió llamar al CEN e inventarle un cuento chino que me vino a perjudicar, pero a la vez abrir los ojos para tomar un rumbo diferente y mejor”, abundó.

Finalizó señalando que la situación que se vive en Morena Campeche, continuará hasta que Zavala Salazar deje el partido, pues es él quien ha envenenado por completo a unos cuantos y por ello ha preferido no hablar pues su forma de ser es lo que deja en claro que su ambición ha sido más grande que el verdadero cambio para Campeche.

Por su parte y aunque se le quiso dar oportunidad a Manuel Zavala Salazar para que sostuviera sus argumentos, o en su caso, los negara, pues solo ha acusado a los candidatos electos del orden federal y ahora a los locales de estar a la orden del Gobierno Estatal, pero no ha demostrado el porqué de sus palabras y el problema que se ha exhibido a través de las redes sociales, en donde le han contestado que su ambición ha podido más que el bienestar de los campechanos.