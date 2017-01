Todo el peso de la ley a responsables de vandalismo y robo, pide diputado Cruz

*La gente es pacífica y sí hay molestia lo deben manifestar de otras formas, sin disturbios que pongan en riesgo a terceros

Las autoridades deben aplicar todo el peso de la ley en contra de quienes cometieron actos vandálicos, robos y saqueos en las tiendas comerciales y supermercados del Carmen, expresó el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, diputado Silverio Baudelio Cruz Quevedo.

-Los carmelitas no queremos violencia, no somos tranzas o trácalas” -subrayó en entrevista, luego de darse a conocer lo sucedido la noche y madrugada del jueves.

Puntualizó que protestar por el alza al precio de la gasolina nada tiene que ver con el robar y poner en riesgo la estabilidad económica de la isla, por lo que hizo un llamado a las autoridades correspondientes a aplicar todo el peso de la ley en contra de los delincuentes, así como a los incitadores en redes sociales.

-Todos pueden manifestarse de forma pacífica, sin violentar la Ley, se debe castigar a quienes inciten a estos actos, las autoridades deben dar certeza a los comerciantes, a los propietarios de establecimiento que no se verán afectados en su patrimonio -manifestó.

Recalcó que en Carmen como en el resto del Estado, la gente es pacífica y sí hay molestia lo deben manifestar de otras formas, sin disturbios que pongan en riesgo a terceros, “más que la paz social, es la estabilidad económica la que está en riesgo, un inversionista ve esos actos y pensará dos veces en invertir”.

Cruz Quevedo aseguró que los diputados de su partido se sumarán en breve a las protestas en donde participa el regidor panista José Inurreta Borges, “vamos a protestar, recabaremos firmas de los ciudadanos y se mandarán al Congreso de la Unión, para apoyar la iniciativa de los diputados del PAN”.

Puntualizó que será de forma pacífica, por la vía legal, ya no se puede de ninguna forma incitar a la violencia o en perjuicio de los propios carmelitas que tanto han luchado por tener un patrimonio, “esa no es la forma”, afirmó.

Precisó que la respuesta está en modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IESPS), misma que reafirmó su partido condenó y rechazó desde que fue propuesta por el Gobierno Federal.